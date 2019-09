Hubertus Rößler

Frankfurt (Oder) (MOZ) Hohe Luftfeuchtigkeit sorgte am Sonnabendvormittag kurzzeitig für schlechte Sicht auf der Schießsportanlage an der Autobahn. "Die Schmauchspuren, also der Pulverdampf, zogen bei der feuchten Luft nur schlecht ab. Daher waren wir erleichtert, als Regen und auch etwas Wind aufkam, dann hatten wir wieder bessere Sicht", erklärte Lutz Rechtenbach.

Mit der Schützengilde Frankfurt 1406 ist er für die Organisation des Vorderlader-Cups verantwortlich und zeigte sich sehr zufrieden. "Vom sportlichen Niveau war es wieder ein sehr guter Wettkampf. Es waren viele erfahrene Schützen dabei", berichtete Rechtenbach, der auch selbst seine Waffen-Replikate in die Hand nahm und mit 96 Ringen mit dem Perkussionsgewehr den Sieg holte. Wichtiger als die Platzierung ist ihm die Ringzahl. "Alles über 95 ist meisterlich, daher bin ich zufrieden." Für ihn gilt es, neben der Organisationsarbeit am Wettkampftag zwischendurch eine ruhige Hand zu bewahren. "Das bin ich aber mittlerweile gewöhnt, da es seit 28 Jahren so läuft. Und heute waren sogar einige Zuschauer vor Ort, das freut uns natürlich ganz besonders", sagte der Landesreferent.

Abgesehen davon sind die Vorderlader immer auf der Suche nach Nachwuchs. Der jüngste Teilnehmer am Wochenende war 26 Jahre alt. "Es ist ein relativ teurer Sport, außerdem braucht man technisches Verständnis und Interesse an historischen Gegenständen", erklärte Rechtenbach.

Mario Meißner holt zwei Siege

In der Disziplin Perkussionsrevolver siegte Damian Cal aus Polen mit 93 Ringen. Sogar eine 97 mit der Perkussionspistole schoss Mario Meißner, der mit seinem Team Sachsen-Anhalt das siebte Mal beim Vorderlader-Cup dabei war. "Es ist ein schöner und gut besetzter Wettbewerb und außerdem eine gute Vorbereitung auf den Länder-Cup, der immer 14 Tage danach stattfindet", sagte Meißner, der sich mit 95 Ringen auch den Sieg mit dem Steinschlossgewehr sicherte.

Zu den Vorderladern gekommen ist Meißner nach der Wende. "Beim Schützenfest macht sich ein Vorderlader wirksamer, sieht einfach besser aus. Und danach hat es nicht lange gedauert, bis wir auch mit Munition im Schießstand damit geschossen haben. In anderen Gegenden in Süddeutschland sind Vorderlader noch weitaus verbreiteter", erzählte der Deutsche Meister.

Weniger zufrieden mit seinem Abschneiden war Volker Valentin – trotz Sieg mir der Steinschlosspistole (94). "Das war heute unterirdisch. Ich war einfach nicht gut drauf. Solche Tage gibt es, da geht es auch nicht mit der Brechstange", sagte der einstige Frankfurter Schütze und Weltmeister, der mittlerweile für Cottbus schießt. Beim Länder-Cup in zwei Wochen in Leipzig kann Valentin aus Zeitgründen nicht dabei sein. Das Team Brandenburg, das identisch ist mit den Sportlern der Schützengilde Frankfurt, geht in Sachsen mit acht Mann an den Start.