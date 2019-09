Ulrich Thiessen

Potsdam. (MOZ) Der Satz fällt in diesen Tagen immer wieder: "Ein Weiter so kann es nicht geben". Zu hören ist er von den Sozialdemokraten, besonders oft von der stellvertretenden Landesvorsitzenden Katrin Lange.

Ein Todesfall in der Familie von Dietmar Woidke hatte in der vergangenen Woche dazu geführt, dass die Innenstaatssekretärin in ersten Sondierungsgespräche für ihre Partei die Leitung übernahm und entsprechend viel Aufmerksamkeit bekam.

Rückt die Partei nach rechts?

Weniger Aufmerksamkeit erhielt der Wahlkampf mit dem Lange, für viele unerwartet, ihren Wahlkreis im Nordwesten des Landes gewinnen konnte. In ihren Briefen an die Wähler schrieb sie, dass die CDU wie Lemminge hinter Merkel hertrotteten und die Linken mit ihrer Weigerung Ausländer abzuschieben, die Axt an den inneren Frieden der Gesellschaft legten. Wird mit Katrin Lange, die künftig wohl eine stärkere Rolle in der Regierungspartei spielen wird, die SPD weiter nach rechts rücken?

Die Potsdamer Bundestagsabgeordnete Manja Schüle, die ebenfalls in der Sondierungsgruppe der SPD mitredet, gilt als Vertreterin des linken Parteiflügels. Auch ihr wird eine größere Rolle im Landesverband zugetraut. Schon deshalb weil sie 2017 bei der Bundestagswahl als einzige in den ostdeutschen Flächenländern ein Direktmandat für ihre Partei erobern konnte.

Wohin die Reise geht, wird aber maßgeblich Dietmar Woidke bestimmen. Anfang August, als die Umfragewerte der Sozialdemokraten bei 16, 17 Prozent lagen und ein Absturz ins Bodenlose bevor zu stehen schien, sahen einige in den eigenen Reihen auch für die Zukunft von Woidke schwarz.

Für den Fall, dass die SPD hinter der AfD bei den Wahlen rangiert, aber doch noch eine Regierung bilden kann (ohne Woidke), wurden schon Namen wie Klara Geywitz oder Bildungsministerin Britta Ernst gehandelt. Oder Woidke hätte noch für eine Übergangsfrist Regierungschef bleiben sollen, aber den Parteichef schon mal abgeben sollen.

Woidke selbst hat nicht auf derartige Spekulationen, zum Teil aus seinem direkten Umfeld, reagiert und sich auf den Wahlkampf konzentriert und ihn gewonnen. Da er ein besseres Ergebnis erzielte, als viele lange Zeit glaubten, sitzt er fest im Sattel und kann Nägel mit Köpfen machen. Allerdings erwartet seine Partei eine Neuaufstellung. Bei der Personalfindung wird es vor allem darum gehen, die weibliche Seite zu stärken. Durch die unerwartet zahlreich gewonnen Direktmandate kam die paritätisch besetzte Landesliste nicht zum Tragen. Nun sind nur sieben von 25 Abgeordneten weiblich.

Bei den bei der Regierungsbildung zu vergebenden Posten muss Woidke sich vor allem nach Frauen umschauen. Lange und Schüle stehen da weit oben, aber auch die Abgeordnete aus Oberhavel, Inka Gossmann-Reetz, wird genannt. Da der viel beschworene neue Politikstil der SPD vor allem kommunikativer sein soll, wird auch die Außenwirkung und die Fähigkeit auf Menschen zuzugehen, eine wichtige Rolle spielen. Ein Ministerium zu verwalten, reicht nicht mehr, heißt es in der SPD.

Kein Kronprinz in Sicht

Vor allem aber erwartet die Partei schon mal ein Signal, wer für die Zeit nach Woidke aufgebaut werden soll. Die Vorgänger im Amt hatten immer mögliche Kronprinzen "für den Fall, dass ich mal aus dem Hubschrauber falle", wie es Manfred Stolpe einmal formulierte. Woidke hat es in den sechs Jahren Amtszeit bislang immer vermieden einen möglichen Nachfolger aufzubauen. Das hatte nach der abgesagten Kreisreform und wie beschrieben in der Hochphase des Wahlkampfes zu Spekulationen geführt. Entsprechend aufmerksam werden nun die anstehenden Personalentscheidungen verfolgt.