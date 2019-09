Gerhard Hildebrandt

Passow Der Sommernachtsball an den Uckermärkischen Bühnen ist beim Tanzsportclub in der Oderstadt noch in aller Munde, da standen für die Junioren-Paare bereits wieder die Landesmeisterschaften Berlin-Brandenburgs in den Standard-Tänzen auf dem Programm. Zwei TSC-Turnierpaare fuhren dafür am Sonnabend nach Berlin-Dahlem, wo der erste Teil des inzwischen traditionell gemeinsamen Championats ausgetragen wurde.

Diesmal standen die Wettbewerbe in den Kategorien Junioren I D und II D auf dem Programm. In beiden Gruppen war die Konkurrenz mit mehr als zehn Paaren sehr hart, aber die Oderstadt-Starter konnten ihren Verein stolz machen: Manolo Sredo Langer und Chantal Hilgenberg erreichten in ihrer Altersklasse bei den Junioren I D die Bronzemedaille und bei den Junioren II D, der höheren Altersklasse, sogar die Silbermedaille. Ujkan Shakjiri und Laura Sophie Schulz erkämpften in ihrer Altersklasse einen guten sechsten Platz.

In knapp zwei Wochen werden die Meisterschaften im Standardtanz für das Schwedter Paar Chris Schulz und Cindy Voeltz (Hauptgruppe B) fortgesetzt.