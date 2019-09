Britta Grill

Eberswalde Bereits zum 39. Mal findet der Zainhammerlauf traditionell am ersten Wochenende im Oktober statt. Dabei geht es auch um Punkte für die Wertung des Barnimer Sparkassen-Cups.

Start ist am Sonntag, den 6. Oktober ab 10 Uhr, beginnend mit dem Kinderlauf über einen Kilometer. Weitere Strecken sind 3, 4,6, 9,2 und 13,8 km und werden auf einem Rundkurs ausgetragen. Gelaufen wird überwiegend auf Waldwegen in landschaftlich reizvoller Umgebung. Die Strecke ist auch für Laufeinsteiger sehr gut geeignet. Gestartet wird unweit des Stadions am Schwappachweg.

Anmeldung und Umkleidemöglichkeiten befinden sich im Eberswalder Fritz-Lesch-Stadion, Am Stadion 1. Der Veranstalter ist die Abteilung Leichtathletik des SV Motor Eberswalde, der wieder für einen reibungslosen Ablauf sorgen wird.

Vorteilhaft ist eine Voranmeldung online auf www.barnimer -sparkassenlauf.de oder auf www.anmeldung.laufauswertung.com. Dort ist auch die komplette Ausschreibung des Laufes einsehbar. Nachmeldung sind am Wettkampftag gegen eine Gebühr bis 30 Minuten vor dem Start möglich.