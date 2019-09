Dirk Schaal

Schenkenberg (MOZ) "Eigentlich unfassbar, ich habe meine Mannschaft extra mehrfach darauf hingewiesen, dass wir in allen Punktspielen Tore in den ersten zehn Minuten kassiert haben und Schenkenberg bereits vier Treffer nach Ecken erzielt hat. Und was passiert? Wir kassieren so ein Tor nach Ecke gleich nach zwei Minuten", sagte FSV-Trainer Tom Heidemeier nach der Begegnung zum 0:1 durch Rico Schilling.

Das war dann aber auch die einzige Kritik an seiner Mannschaft, ansonsten zeigte er sich zufrieden.Denn die Bernauer ließen sich durch den frühen Gegentreffer nicht aus dem Konzept bringen. Im Gegenteil, auch gegen eine Mannschaft, bei der laut Heidemeier die halbe Mannschaft auch bei einem Verbandsligisten eine gute Rolle spielen könnte, nahmen sie das Zepter der Partie in die Hand. "Natürlich kannst Du solche Leute wie den René Goerisch, der auch in der Oberliga gespielt und viel Tore dort geschossen hat, nicht völlig aus dem Verkehr ziehen, aber es ist uns immer besser gelungen", so der FSV-Trainer. Nach dem Wechsel nahm sich der Bernauer Philipp Pönisch des Torjägers besonders an, mit Erfolg.

Es dauert nach dem Rückstand nicht lange, da nahmen die Bernauer Fahrt über die linke Seite auf, die Flanke erreichte den in der Mitte mitgelaufenen Antrew Lubega, der zum Ausgleich vollendete (12.).

Innenpfosten und raus

Kurz darauf bekamen die Bernauer einen Elfmeter zugesprochen. Der Jüngste im Team, Lennart Benedict Nehls, sollte schießen, da war sich die Mannschaft einig. Scharf und platziert geschossen, knallte das Leder gegen den linken Innenpfosten und sprang wieder hinaus. So blieb es beim Unentschieden bis zum Seitenwechsel.

In der zweiten Hälfte blieben die Bernauer spielbestimmend. Zwei, drei Chancen vergaben sie, bevor Lubega nach schönem Kombinationsspiel den Siegtreffer zum 2:1 im Tornetz versenken konnte (58.). Der Bernauer Luca König hatte nach einem Konter freistehend noch die Möglichkeit zu erhöhen, aber der Schenkenberger Torwart Nico Breuer parierte glänzend.

"Mit der gezeigten Leistung kann ich sehr zufrieden sein. Im Spiel kamen gerade junge Spieler zu Einsatz, einige zu ihrem ersten überhaupt", resümierte Heidemeier. Nun wünscht er sich einen attraktiven Gegner, natürlich vor heimischer Kulisse. Energie Cottbus soll dann aber erst im Finale folgen.

FSV Bernau: Danny Kempter – Andy Keugne Madjouka, Philipp Pönisch, Philipp Marcel Schmid, Marinko Becke, Milos Savkovic, Lucas König, Lennart Bendedict Nehls (51. Philipp Wannke), Antrew Lubega, Omid Saberdest, Jerome Miracho (90. Pascal Lange)