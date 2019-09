Heiko Hempel

Briesen "Leider sind wir nie richtig in diesen typischen Pokalfight reingekommen", sagte Marcel Niespodziany. "Der Gegner war uns in allen Belangen überlegen: Passspiel, Laufbereitschaft und Zweikampfhärte. Wir konnten dem nichts entgegensetzen und sind verdient ausgeschieden", musste der neue Briesener Trainer anerkennen. "Jetzt können wir uns komplett auf die Liga konzentrieren."

Niespodziany musste im heimischen Waldstadion gegenüber der Punktspielniederlage gegen die SG Großziethen seine Startelf verändern. Mit Martin Zeume und Christoph Hanke fehlten beim Landesligisten zwei Stützen, dafür rückten Danilo Blank und Philipp Noack in die Anfangsformation.

Der Brandenburgligist aus dem Barnim zeigte sich von Beginn an sehr konzentriert und ließ den Gastgeber nie wirklich ins Spiel kommen. So gingen die Eberswalder früh in Führung: Jean Pierre Dellerue, der in der 1. Minute (!) noch gescheitert war, nutzte seine zweite Chance und stellte die Weichen schnell auf ein Weiterkommen seiner Mannschaft (7.).

Pech bei Luckes Lattenschuss

Die Briesener waren bemüht, sich in das Spiel zu beißen, fanden jedoch an diesem Tag einfach keine Mittel. Hinzu kam etwas Pech, als Dennis Lucke zwar Gästekeeper Pawel Kosarzecki überwand, sein Schuss jedoch an den Querbalken klatschte (31.). Besser machten es die Preussen, im Gegenzug traf Phillip Januschowski nach einem allerdings fragwürdigen Freistoß, wobei er völlig allein gelassen wurde.

In der 41. Minute jubelte der Briesener Anhang nach einem Treffer von Kevin Schübler, jedoch hatte der Schiedsrichterassistent eine Abseitsposition erkannt. Damit nicht genug, fälschte Emilio Schön einen Eckball unglücklich und unerreichbar für seinen Keeper Danylo Plaksil zum 0:3 ins eigene Tor ab. Danach pfiff der Unparteiische zur Pause, die Partie war entschieden.

Immerhin waren die Gastgeber nach dem Wechsel bemüht, offensive Akzente zu setzen. So scheiterte Schübler zweimal an Kosarzecki (55., 62.), eine gute Hereingabe von Philipp Sellmann konnte der glücklose Lucke nicht im Tor unterbringen (76.). Der Favorit verwaltete den beruhigenden Vorsprung mit Glück und Geschick.

Zurecht Rot nach rüdem Foul

Kurz vor Spielende sah Jacob Naskrenski nach einem rüden Foulspiel zu Recht die Rote Karte – eine völlig unnötige Aktion des Briesener Mittelfeldspielers, der seiner Mannschaft damit in den nächsten Ligaspielen fehlen wird.

Preussen-Trainer Frank Schwager resümierte: "Im Pokal gibt es keinen Schönheitspreis. Aber die bessere Mannschaft ist eineRunde weiter."

Blau-Weiß Briesen: Danylo Plaksil – Dominik Jahnke, Philipp Sellmann, Emilio Schön, Danilo Ballhorn – Philipp Noack, Björn Zickerow (65. Marc Ewler), Danilo Blank, Jacob Naskrenski – Kevin Schübler (65. Enrik Nagel), Dennis Lucke

Schiedsrichter: Tobias Collin (Templin) – Zuschauer: 45