MOZ

Schwedt (MOZ) In einem Fall von gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei in Schwedt. Dort war in der Nacht zum Sonnabend eine 32 Jahre alte Frau auf dem Weg zu ihrer Wohnung von einer unbekannten Person mit einem noch unbekannten Gegenstand von hinten in den Oberschenkel gestochen worden. Der Angreifer flüchtete. Das leicht verletzte Opfer wurde im Krankenhaus ambulant behandelt.