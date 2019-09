MOZ

Eberswalde (MOZ) Einen mit Haftbefehl gesuchten Mann hat die Polizei am frühen Sonnabendmorgen in Eberswalde gestellt. Streifenbeamte hatten den 29-Jährigen gegen 5 Uhr in der Frankfurter Allee kontrolliert und bei ihm einen Teleskopschlagstock und Amphetamine gefunden. Auf den Eberswalder war, wie sich herausstellte, ein Haftbefehl ausgestellt, weil er offenbar eine Geldbuße nicht bezahlt hatte. Weil er die Summe sofort beglich, entging er der Festnahme. Ermittelt wird trotzdem gegen ihn wegen der Betäubungsmittel und des Schlagstocks. Wegen ähnlicher Delikte müssen sich zwei Männer verantworten, die die Polizei am frühen Sonntagmorgen in der Wilhelmstraße kontrolliert hat. Ein bereits polizeibekannter 29-jähriger Mann hatte ein Butterfly-Messer bei sich, bei seinem 26-jährigen Begleiter fanden sich Amphetamine. Auch dieses Duo durfte nach der Kontrolle weiterziehen – ohne Drogen und Waffe.