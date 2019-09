Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Für den geplanten Kitaneubau im Fontaneviertel liegt die Baugenehmigung vor. Das sagte Kämmerer Steffen Schulze auf der jüngsten Kulturausschuss-Sitzung. Der Baubeginn ist aber noch ungewiss. Die Finanzierung des Vorhabens muss noch geklärt werden. Es bestehe auch kein Zeitdruck, so Schulze. In den vier bestehenden Kitas gebe es derzeit rund 150 freie Plätze, jedes Kind könne untergebracht werden. Zudem würden die Kinderzahlen in der Stadt nach allen Prognosen rückläufig bleiben.

Den Neubau, so Schulze, treibe die Stadt dennoch voran, weil zumindest mittelfristig in die bestehenden Kitagebäude investiert werden müsste. Und eine Sanierung bei laufendem Betrieb, wie man es bei den Kiefernzwergen gemacht habe, komme nicht mehr in Frage. Die Erfahrung habe gezeigt, dass man dies weder Kindern, Erziehern noch den Baufirmen zumuten könne.

Dass man das Neubauprojekt bis zur Baugenehmigung vorangetrieben habe, so Schulze, sei eine mehrfach bewährte Strategie der Start. Man könne jetzt sehen, welche Förderprogramme aufgelegt werden und schnell mit Anträgen reagieren. "Wenn ein Programm kommt und man dann erst mit den Planungen anfängt und vielleicht große Änderungen vornehmen muss, ist das Geld meist schon weg", so Steffen Schulze. Zudem sei es oft lohnend, am Ende von Förderperioden noch fertige Projekte in der Schublade zu haben, falls andere Antragsteller mit ihren Projekten scheitern und so Geld übrig ist.

Informationen über den Stand der Kitabauplanungen hatte die Fraktion Beeskow und Ortsteile im Blick gefordert. Fraktionsvorsitzender Christian Wernicke gehörte schon vor seiner Wahl zu den Kritikern des Vorhabens. Der Fraktion ist die Kapazität des Hauses zu groß. Eltern würden kleinere Kindereinrichtungen bevorzugen. Das sei nun einfach mal so, sagte Marco Engel, der für die BOB-Fraktion im Ausschuss sitzt. Schulze bleibt dabei, dass die rund 120 Plätze im Krippen- und Kindergartenbereich eine gute Größe sind, die auch für den Träger einen wirtschaftlichen Betrieb zuließen. Hinzu kommen im neuen Haus rund 70 Plätze für den Hort der Fontane-Grundschule.

Kirche stellt sich vor

Über die Trägerschaft für die neue Einrichtung will die Stadt erst verhandeln, wenn wirklich gebaut wird. Wobei Schulze klar machte, dass man zuerst mit Lebenshilfe, Awo und dem DRK spreche, die die derzeitigen Kitas in Beeskow betreiben. Man sei mit allen Trägern sehr zufrieden, arbeite gut zusammen, so der Kämmerer. Zudem sei klar, dass mit dem Entstehen des neuen Hauses, je nach Entwicklung der Kinderzahl in der Stadt, bis zu drei der derzeitigen Einrichtungen geschlossen werden müssen.

Die Fraktion BOB fordert mehr Trägervielfalt, erklärte, dass beispielsweise die evangelische Kirche ein Interesse an der Betreibung einer Kita habe. Schulze bestätigte, dass Vertreter der Kirche dazu einen Gesprächstermin beim Bürgermeister haben. Über den BOB-Antrag, die Kirche zur Vorstellung ihrer Ideen in den Ausschuss einzuladen, wurde nicht abgestimmt. Wenn die Kirche beim Gespräch mit dem Bürgermeister ein Konzept vorlege, könne dies auch im Ausschuss vorgestellt werden, so Schulze.