MOZ

Eisenhüttenstadt (MOZ) Ein Jubiläum feiert die Stadtbibliothek Eisenhüttenstadt in der kommenden Woche. Am 17. September findet in dem Bücherparadies im Lindenzentrum der 40. Tag der Gegenwartsliteratur statt. An diesem Tag wird es eine Konzertlesung mit Wolke X geben. Der Titel ist vielversprechend: "Imagine – John Lennon trifft Cat Stevens".

Es handele sich um einen Mix aus eindrucksvoll interpretierten Songs und spannenden Texten dieser beiden Weltstars, ergänzt von Fotocollagen und Videos, teilt Ilona Ruppenthal, die Leiterin der Stadtbibliothek mit. Auch wenn die Begegnung dieser beiden Musiker so nie stattgefunden hat, stellen sich die Künstler von Wolke X dieses fiktive Treffen der beiden Rockpoeten vor und lassen die unvergessenen Songs und Texte von Lennon und Stevens wieder lebendig werden. Es entstehe ein emotionaler Blick auf eine Zeit, in der Rockmusik mehr gewesen sei als bloße Unterhaltung.

Während die Konzertlesung am Abend, 19 Uhr, stattfindet, starten zwei weitere Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche am Vormittag und in den Mittagsstunden des 18. September. Zum einen besuchen dann die Schüler der Schönfließer Grundschule das Figurentheater "Die Zeitdiebe". Die Gesamtschule und das Albert-Schweitzer-Gymnasium sind schließlich bei einem Impulsworkshop zum Thema Poetry Slam zu Gast.

Wolke X: 17. September, 19 Uhr, Eintritt 10 Euro, ermäßigt 7,50 Euro