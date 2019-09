Ruth Buder

Fürstenwalde (MOZ) Während die Gärtnerei Sprockhoff aus Seelow an ihrem Stand die schönsten Herbstbepflanzungen präsentiert, denkt Marlies Strohscheer aus Erkner schon ans nächste Frühjahr. An ihrem Stand voller Blumenzwiebeln decken sich die Kunden mit Schneeglöckchen, Krokussen und Tulpen ein. "Mindestens zwei Zwiebelhöhen tief müssen sie in die Erde gesteckt werden. Und bis Mitte November muss alles erledigt sein", rät die Expertin.

Beim 18. Handwerker- und Bauernmarkt herrscht den ganzen Sonntag ein reges Treiben. Die Gäste an den langen Biertischen folgen dem Bühnenprogramm mit der spaßigen Jazzpolizei oder dem Sänger Andreas Holm. Sie treffen Leute, schauen, kaufen, essen und trinken. Für das leibliche Wohl hatte Organisator Bernhard Schulz gesorgt.

Es gibt bayrischen Leberkäse, Fisch in allen Variationen aus Finkenheerd, Rostbratwurst vom Holzkohlegrill, Knobibrot mit Gemüse sowie Brot und Hefekuchen aus dem Holzbackofen. Frische Vitamine aus dem eigenen Garten bieten Kerstin Degen und Heidi Koebcke, die Geschäftsführerin des 1400 Mitglieder starken Regionalverbandes der Gartenfreunde, an. Wer möchte, kann an der Verlosung teilnehmen: Üppig mit Gurken, Möhren, Pflaumen und Weintrauben gefüllte Gartenkörbe gibt es zu gewinnen.

Interessierte staunen nicht schlecht, als Kevin Büdke seine Kettensägen verschiedener Größen ansetzt und innerhalb von 45 Minuten eine etwa ein Meter große Eule "schnitzt". "Das ist mein Hobby. Ich arbeite auch nur auf Auftrag", erklärt der 30-jährige Neuenhagener, der sein Geld als Angestellter auf dem Flughafen Schönefeld verdient.

Wegen ihrer weißen, historischen Kostüme sind die "Artistokraten" aus Berlin echte Hingucker. Nicht nur atemberaubende akrobatische Leistungen zeigen sie auf dem harten Pflaster des Marktplatzes, sie werben auch für die neue Handwerkerausstellung im Museum, die am Nachmittag feierlich eröffnet worden ist.

Nach dem Motto "Klappern gehört zum Handwerk" führt der als Marktschreier verkleidete Künstler Beppo Küster bei der Eröffnung das Wort und holt Museumsleiter Guido Strohfeldt, den Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Uwe Hoppe und verschiedene Handwerker ans Mikrofon. Dann übergibt der 79-jährige Norbert Brose aus Fürstenberg, der aus einer Malerfamilie stammt, eine Spende für die Dauerausstellung: vergessene Malerutensilien wie Ritzmesser und Ritzrollen, Mehrfingerpinsel, Strichzieher und den Meisterbrief seines damaligen Lehrmeisters.

"Geschichte näherbringen"

"Wir möchten Geschichte näherbringen und eine Brücke ins Heute schlagen, denn die Gesellschaft könnte heute schlauer sein, wenn sie öfter zurückschauen würde", sagt Guido Strohfeldt zur Eröffnung. Und Uwe Hoppe wünscht sich, dass Eltern und Großeltern mit den Kinder und Enkelkindern die Ausstellung besuchen und danach sich moderne Handwerksbetriebe ansehen, um sie für einen solchen Beruf zu interessieren. Denn: "Wir können digitalisieren wie wir wollen, wenn das Klo verstopft ist, brauchen wir einen Handwerker."