MOZ

Bernau (MOZ) Ein seit Monaten vermisstes 16-jähriges Mädchen ist in der Nacht zum Sonntag in Schönow gefunden worden. Gegen 1.15 Uhr war die Polizei gerufen worden, nachdem Rettungssanitäter dort über eine stark alkoholisiert Jugendliche informiert hatten. Wie sich herausstellte, handelte es sich um das Mädchen, das seit Juni gesucht wurde. Mitarbeiter einer Wohngruppe in Bernau hatten es damals als vermisst gemeldet. Die Jugendliche wurde in die Wohngruppe zurückgebracht, die Erziehungsberechtigten wurden informiert.