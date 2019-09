Clownerie in farbigen Kostümen. Der Circus Fantadu überzeugte mit sportlichen Darbietungen am Trapez und Tanzeinlagen mit Reifen und auf Einrädern zu moderner Musik mit knackigen Rhythmen. © Foto: Dietmar Puttins

Dietmar Puttins

Eisenhüttenstadt (MOZ) Großen Publikumszuspruch gab es am Sonnabend für die "Macher" des 19. Hoffestes am Sitz der Eisenhüttenstädter Wohnungsbaugenossenschaft (EWG) in der Karl-Marx-Straße.

War im Festverlauf die Besucherzahl schwer abzuschätzen, so gab die sehr große Parkplatzfläche mit Zufahrt an der Straße der Republik einen Anhaltspunkt: Gegen 16. 30 Uhr war das Areal mit Pkw voll bestückt. Auch das mit Gitterzäunen gesicherte Spielgelände mit einem riesengroßen, orangefarbenen Sprungkissen für die Kinder lud optisch zur Einschätzung, dass viele Eisenhüttenstädter Familien sich diese traditionell familiäre Atmosphäre nicht entgehen lassen wollten.

Von der Wegeführung, über die Positionierung von Sitzgelegenheiten bis hin zu Unterhaltung und Gastronomie: Mit Bedacht hatte die EWG dieses Hoffest nicht überfrachtet. In der Folge empfanden auch weit Zugereiste Nähe. Die vielen geselligen Gespräche, bei denen man die Festgäste beobachten konnte, machten deutlich: Sie freuten sich, mit Kind und Kegel den Nachmittag zu genießen und Freunde oder Nachbarn wiederzusehen. In den Händen hatten sie dabei oft die von der EWG gesponserten Becher für den Gratisausschank alkoholfreier Getränke oder etwas zu essen.

Im Einsatz für die Kochhütte

Gut gefragt waren da etwa die Neuzeller Bratwurst "klassisch im Brötchen", Salate, Pilzpfanne oder verschiedensten Saucen, mit denen das Ausbildungsrestaurant Kochhütte vom Qualifizierungszentrum der Wirtshaft GmbH Eisenhüttenstadt aufwartete. An der Seite von Gastro-Aushilfe Frank Busch (53) sorgte beispielsweise Nahel Shawar (22), Azubi im dritten Lehrjahr, für einen einwandfreien Service.

"Ich bin jetzt schon das dritte oder vierte Mal hier und finde sehr schön, dass die EWG hier so etwas macht", äußerte gut gelaunt die EWG-Mieterin aus dem 6. Wohnkomplex, Stefanie Baum (33). "Der Eintritt ist frei, man kann sich ein bisschen Musik anhören, lecker essen. Ich finde das gut." Sie, die als Angestellte im öffentlichen Dienst arbeitet, kam mit ihrer Freundin Madlen Hermann (33) zum Hoffest: "Ich empfinde das Fest als schöne Abwechslung. Den Kindern wird sehr viel geboten und die Musik ist auch ganz in Ordnung." Am meisten freute sich die Arzthelferin auf den Auftritt von Alexa Feser am Abend.

"Ich besuche fast immer das Hoffest und es hat mir von Mal zu Mal besser gefallen, weil das Angebot größer geworden ist", meinte Annette Kalisch (61) EWG-Mieterin des Wohnkomplexes Mittelschleuse, der 2020 abgerissen wird. Sehr gut fand sie das Unterhaltungsprogramm. "Mit gefallen vor allem die Tanzgruppen, solche wie etwa der Circus Fantadu", so Annette Kalisch.

Ab 13.30 Uhr hatte die Sängerin Undine Lux das Bühnenprogramm eröffnet. Mit Songs wie "Leg dich nie mit Frauen an" oder ihrer ersten Single-Auskopplung "November in Paris" kam die völlig in Pink auftretende Sängerin ganz gut herüber. Einziger Wermuttropfen: Es waren noch nicht so viele Zuhörer da, was sich ändern sollte. Etwa bei der fünfköpfige Mädchenband Self-Control aus Frankfurt (Oder), die in fast klassischer Besetzung mit Leadgesang (Natalie Rösler), E-Gitarre (Franziska Rossak), E-Bass (Melanie Müller), Keyboard (Isabel Schreiber) und Drums (Charlotte Schneider) auftrat.

Ein kurzweiliger Höhepunkt war der überhaupt erste Auftritt des "Kinder- und Jugendcircus Fantadu" bei einem EWG-Hoffest. Grund: Jetzt gab es auch etwas für die Augen, zum Beispiel akrobatische Einlagen. Allen voran die Kleinsten verfolgten mit glänzenden Augen direkt an der Bühne wie die "Großen" da oben ihr Show-Feuerwerk zündeten.

Alexa Feser legt los

Als um 18.10 Uhr die Sängerin Alexa Feser und ihre Band loslegten, hatten sie es schwer. Ihnen kam einfach das Publikum abhanden. Ups! Grund: Um diese Zeit hatten sich schon viele Gäste auf den Nachhauseweg gemacht.

Das fiel jetzt erst auf, als sich die Tischreihen an der Bühne lichteten und das zweite Bierzelt so gut wie leer war. Mehrfache Bemühungen der Sängerin, mehr Publikum zur Bühne zu bewegen oder ihre Bitte, laut mitzusingen, waren wenig von Erfolg gekrönt. Die Leute wollten sich lieber gemütlich weiterunterhalten. Wie das eben so ist – bei Familien­­treffen.