Der VfB-Fan-Block: Vom "größten Spiel in der Vereinsgeschichte" war da an der Bande vielfach zu hören. Alle fieberten mit und feuerten an, sahen aber einen überlegenen Gast aus Potsdam-Babelsberg.

Jörg Matthies

Granzow (MOZ) Nein, von einer großen Überraschung war weit und breit nichts zu sehen: Der haushohe Favorit aus der Regionalliga zeigte im "uckermärkischen Fußball-Dorf", wie es die Gramzower selbst häufig betiteln, einen hochkonzentrierten Auftritt. "Da war vor allem tempomäßig der krasse Klassenunterschied zu merken. Auch in der Passsicherheit waren sie uns klar überlegen. Aber über mein tolles Tor freue ich mich natürlich trotz der hohen Niederlage sehr. Das bleibt!"

Danny Blume hatte knapp eine halbe Stunde vor dieser Einschätzung für den größten Jubelmoment beim Heimteam und seinen Anhängern gesorgt, als er vor gut 500 Zuschauern (davon rund 50 ohne Unterlass singende SVB-Fans, für welche der engagierte Gastgeber extra auf der Gegenseite eine Tribüne errichtet hatte) in der 78. Minute den 1:5-Eh-­rentreffer durch einen 18-Meter- Schuss unter die Latte erzielte.

Natürlich war die Cupbegegnung zu dieser Zeit längst entschieden. Ein einziges Mal hatte der VfB vielleicht die Möglichkeit, selbst in Führung zu gehen, aber Felix Marschke traf in guter Schussposition im Strafraum das Leder nicht voll (10.).

Auch in der Folgezeit war bei den Gramzowern ein gerüttelt Maß an Nervosität nicht zu übersehen: Viel zu überhastet wurden Bälle wieder verloren. An einen entspannten Spielaufbau war ohnehin nicht zu denken. Und zwischen den Pfosten zitterten offenbar dem sonst so zuverlässigen Mateusz Silewicz des Öfteren die Finger. Ließ ihn beim 0:1 durch den frei am Torraum zum Kopfball kommenden Ahmed Sagat seine Defensive noch total im Stich (22.), so weiß der Keeper selbst, dass er David Dankos Schuss aus fast 30 Metern zum 0:2 wohl klar parieren muss (26.).

Zur Pause war die Sache durch

Auf der Gegenseite konnte Miguel Hartwig einen Kopfball nicht gut platzieren (30.), als der VfB endlich etwas mutiger nach vorn agierte. Dann fischte Silewicz mit dem Fuß stark eine Eingabe von Yasin Kaya weg (36.), aber zwei Minuten später traf Danko zum zweiten Mal (0:3/38.). Zur Pause waren die Messen im Grunde gesungen, Franz Bobkiewicz hatte nach einer Ecke noch die Latten-­oberkante angeköpft und Silewicz reagierte noch einmal stark gegen Pieter-Marvin Wolf (45.).

Nach Wiederbeginn konnte sich Danny Blume dann erstmals gefährlicher im Strafraum in Szene setzen (50.) und zumindest eine Ecke erkämpfen, aber alle Hoffnungen schwanden, als Robin Palow ein "Bilderbuch-Eigentor" mit einem Heber über seinen eigenen Torwart unterlief (0:4/ 57.). Die Luft war etwas raus aus der Partie, ehe der früh eingewechselte Tobias Dombrowa ein prima Solo mit dem 0:5 abschloss (75.) und wenig später der eingangs geschilderte herrliche VfB- Treffer fiel.

Dankos verwandelter Foulelfmeter (85.) und ein präziser Kaya-Flachschuss ins Eck eine Minute später besiegelten das 1:7-Endresultat. "Die haben es taktisch einfach großartig gemacht. Wir mussten viele Wege gehen, die letztlich nicht viel einbrachten", analysierte da schon der gerade ausgewechselte Marschke.

"Das erste Saisonspiel, in dem ich von außen nicht schreien musste", zeigte sich ein gesundheitlich noch etwas angeschlagener Babelsberger Coach Marco Vorbeck (früherer Bundesliga- Profi bei Hansa Rostock) zufrieden mit dem Auftritt seines in den Punktspielen noch sieglosen Teams. Am Ende ärgerten ihn schließlich aber doch noch zwei Dinge: das Gegentor "durch einen Sonntagsschuss" und permanente Beleidigungen gegen seinen dunkelhäutigen Spieler durch einige unverbesserliche Zuschauer. Deshalb verweigerten die Gäste übrigens nach dem Abpfiff auch das gemeinsame Erinnerungs- Teamfoto mit den Gramzowern. Nachvollziehbar, für den Gastgeber aber einfach nur schade.