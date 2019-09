MOZ

Bernau (MOZ) Gleich zweimal innerhalb weniger Stunden ist ein betrunkener Autofahrer am Sonnabend von der Polizei gestoppt worden. Das erste Mal hatten die Beamten den 70-jährigen Mann, der mit einem Mercedes unterwegs war, gegen 15 Uhr in der Lohmühlenstraße in Bernau angehalten. Da ergab ein erster Alkoholtest eine Wert von 0,81 Promille. Drei Stunden später wurde der Senior in Eberswalde erneut gestoppt, diesmal mit 1,38 Promille. Führerschein und Autoschlüssel musste er abgeben.