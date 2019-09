Stefan Adam

Schwedt Einen Parkplatz zu finden ist oft schwer. Dann wird der Versuch, das Auto in die Nische zu manövrieren, zur Herausforderung. Nicht immer gelingt das. Doch wer einen Unfall, auch mit geringen Schaden, verursacht, ist verpflichtet, am Unfallort zu verbleiben und die Erfassung seiner Personalien zu ermöglichen. Tut man das nicht, ist es eine Straftat und man landet vor Gericht. So erging es einem älteren Mann, der beim Rückwärtseinparken einen anderen Wagen rammte. Zwei Frauen machten den Fahrer auf den Unfall aufmerksam, der davon sichtlich mitgenommen war. Dennoch setzte er sich in sein Auto und fuhr davon. Allerdings nicht um sich vor der Verantwortung zu drücken, wie sich später herausstellte, sondern um zu Hause schnell einen Zettel mit seinen Daten zu schreiben und diese am beschädigten Auto zu hinterlassen.

Als der Mann zum Unfallwagen zurückkehrte, war die Polizei schon da. Die Daten des Mannes wurden aufgenommen und Anzeige erstattet, denn der Unfallverursacher hat sich vom Unfallort entfernt. Selbst das Hinterlassen eines Zettels mit den persönlichen Daten reicht in aller Regel nicht aus. Monate später erging ein Strafbefehl in Höhe von 500 Euro wegen Unfallflucht. Dagegen legte der Angeklagte über seinen Rechtsanwalt Einspruch ein. Sein Mandant habe den Unfall ja umgehend gemeldet, indem er einen Zettel mit seinen Daten hinterlassen hat. Auch wenn die Wegfahrt vom Unfallort nicht korrekt war.

"Der Angeklagte hat versucht alles richtig zu machen, es hat aber nicht ganz funktioniert", stellte die Staatsanwältin fest. Sie sah dennoch die Einstellung des Verfahrens gegen eine geringe Geldauflage als gegeben an. Die Strafrichterin stellte das Verfahren gegen 300 Euro Geldbuße, zahlbar an den "Weißen Ring" vorläufig ein.