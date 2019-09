Günter Grützner

Bad Freienwalde Im Sommer verabredeten der Wintersportverein Bad Freienwalde und die polnische Gemeinde Witnica, künftig gemeinsam an der Entwicklung neuer Skisprungtalente zu arbeiten. Am Sonnabend war es nun soweit. 20 polnische Schüler aus zwei Grundschulen von Witnica hatten sich auf den Weg gemacht, um gemeinsam mit ihren neuen deutschen Freunden die ersten Versuche des Skispringens zu unternehmen.

Zukünftig werden die polnischen Kinder nach gemeinsamen Trainingsplänen in ihrer Heimat Polen und einmal im Monat auf den Schanzen in Bad Freienwalde trainieren. Im nächsten Jahr wird es dann auch gemeinsame Wettbewerbe geben. Und wenn alles gut geht, werden neben unseren kurstädtischen Talenten in Deutschland eventuell bald auch polnische Schüler aus Witnica zu den Besten in Polen gehören. Ein kleiner Adam Malysz war schon zu erkennen.

Das nächste gemeinsame Training findet im Oktober statt. Und im November ist ein gemeinsamer Aufenthalt beim Weltcup in Wisla geplant.