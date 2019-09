Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Gäste wie aus einer längst vergangenen Zeit kamen am Sonnabend auf den Angermünder Klosterplatz. Seit vier Jahren laden Axel Reinicke und seine Mitstreiter vom Uckermärkischen Studienzentrum Leuchtfeuer unter dem Motto "Heidenspaß" Groß und Klein ein, um bei einem Mittelaltermarkt und der Familienakademie mehr über traditionelles Handwerk unserer Vorfahren zu erfahren. Dazu hatten sie auch Freunde aus Eberswalde, Rostock, und Polen eingeladen. Bürgermeister Frederik Bewer hatte die Veranstaltung am Vormittag eröffnet.

Basteln und kämpfen

Die Schwarzwölfe vom Odertal sind eine Darstellergruppe für historisch vollgerüsteten Kontaktsport. Die uckermärkischen Wikinger ziehen durch Schulen, Kitas und zu Volksfesten, um das Wissen über altes Handwerk wachzuhalten. Mit altem Handwerkszeug ausgerüstet zogen sie am Sonnabend auch in Angermünde wieder die Blicke auf sich. Vor allem Kinder ließen sich gerne ins Camperlager zum Kämpfen mit stumpfen Schwert und gepolstertem Schilden einladen und bestaunten das Zubehör wie Lederschutz und Helm. Auf der Strohburg konnten sie herumtollen und sich im Bogenschießen ausprobieren. Auch am Bastelstand der Schwarzwölfe hatten die Mädchen und Jungen ihren Spaß. Mehrmals am Tag konnten die Besucher Schaukämpfe miterleben.

Malyonate Just aus Stettin hatte ihren kleinen Webstuhl mitgebracht und zeigte, wie daraus Stoffe für Gürtel und Borten entstehen. Auch Spielzeug stellt sie selbst her, das auf dem Angermünder Klosterplatz auch einige Abnehmer fand. Der Schmied Brandar hatte sein Schmiedefeuer angezündet und zeigte vor den Augen der Schaulustigen, wie aus glühenden Eisenstangen spitze Pfeile entstehen, die früher für die Jagd gebraucht wurden.

Gäste aus Kolberg backten unter freiem Himmel Fladenbrot und bestrichen sie mit selbstgemachten Marmeladen, unter anderem mit Fichtennadelgeschmack, ganz lecker und daher ganz schnell verputzt.

Kostenlose Angebote

Die Truppe ist viel in Polen unterwegs. "Dort hat die Arbeit mit der Historie noch einen anderen Stellenwert", sagt Axel Reinicke. Aber auch auf Mittelalterfesten in unserer Region ist sie anzutreffen und zeigt, wie unsere Vorfahren vor mehr als 1000 Jahren gelebt haben.

In Angermünde waren die "Wikinger" bereits zu mehreren historischen Veranstaltungen eingeladen. Mit dem jährlichen Mittelaltermarkt möchte man der Stadt etwas zurückgeben. Alle Angebote sind kostenlos. Das Stroh der Burg überließen sie nach Feierabend dem Tierpark. Von den Einnahmen aus ausgegebenem Kaffee und Kuchen bekommen die Teilnehmer etwas Spritgeld. Im nächsten Jahr, versprach Axel Reinicke, sind sie wieder hier.