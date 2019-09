Susan Hasse

Eberswalde (MOZ) Treppensteigen hat einen schlechten Ruf. Dass es fit hält und auch noch Spaß macht, bewiesen am Sonnabend 23 Läufer beim Wasserturm-Lauf in Finow. In zehn Altersklassen starteten die Hobby-Sportler. Die Strecke war herausfordernd: Erst 17 Stufen hinab, um dann die Wendeltreppe von weiteren 261 Stufen an die Spitze zu meistern. Nancy Sägebarth aus Eberswalde ist eine geübte Langstreckenläuferin. In die Vertikale ist sie allerdings noch nie gelaufen. "Trainiert habe ich nicht, nur den Streckenverlauf vorab begutachtet", so die junge Frau. Läufer Siegfried Flor kam eigens aus Berlin, um das Finower Wahrzeichen zu erlaufen. Mit 1:09 Minuten stellt der trainierte Sportler den Rekord an diesem Tag auf. Flor hat schon Hunderte Türme erklommen. Er ist Mitglied im Towerrunning Verband, einer Gruppe von Läufern, die bevorzugt in die Vertikale auf Türme laufen. Mit Kennerblick errechnet er etwa, dass der Wasserturm 13 bis 14 übliche Stockwerke hoch sein dürfte. Eigentlich keine große Sache, wenn doch nur die Wendeltreppen nicht wären. Eine besondere Attraktion an der Startlinie waren die Spieler der Eberswalder Warriors. Die American Football-Spieler aus dem benachbarten Stadion kamen in kompletter Montur, um die 278 Stufen des Turmes zu laufen. Michael Ziethen schaffte es in 2:03 Minuten, sein Team-Kollege Dennis König hatte am Ende sogar nur 2:01 Minuten auf der Uhr. Angesichts der gepolsterten Ausrüstung und des schweren Helmes eine respektable Leistung.

Oben wartete zum Verschnaufen ein traumhafter Blick über die Waldstadt. Abwärts ging es mit dem gemütlich tuckelnden Fahrstuhl. Die jüngste Läuferin an diesem Tag war Lotte Miserius. Mit ihren gerade mal drei Jahren lief sie zusammen mit Papa Marcel die vielen Stufen in 3:30 Minuten. Angesichts der Kürze ihrer Beine eine beachtliche Zeit. Oben angekommen schmerzten die Knie etwas. Spaß habe es trotzdem gemacht, so die Jungsportlerin.

Am 19. Oktober wird gefeiert

Vereinschef Heiko Schult freut sich über die Resonanz beim 6. Treppenlauf. Auch wenn die Läufer weniger ein Auge für die Details am historischen Turm hatten, so habe es doch das Wahrzeichen einmal mehr in den Blickpunkt gerückt. Am 19. Oktober steht bereits das nächste große Ereignis an: Wenn die Eberswalder Warriors nebenan spielen, lädt der Turm zum Verweilen ein.