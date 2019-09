Joachim Eggers

Fürstenwalde (MOZ) Er ist schon 34 und damit wahrscheinlich der älteste der 45 Handwerks-Lehrlinge gewesen, die am Sonnabend freigesprochen wurde. Steffen Gerlach, der Elektroniker in der Wilmersdorfer Firma von Jörg Bredow gelernt hat, blickt auf einen wendungsreichen Lebensweg zurück: Er hat jahrelang in Stuttgart gelebt, in einem kaufmännischen Beruf gearbeitet, bevor er nach Brandenburg zurückkam.

Es hat sich augenscheinlich gelohnt: Wegen seiner hervorragenden Leistungen wurde sein Antrag, die Lehrzeit um sechs Monate zu verkürzen, sofort bewilligt. Dafür wurde der Geselle, der auch schon Familienvater ist, im Festsaal des Alten Rathauses in Fürstenwalde auch besonders ausgezeichnet. Jetzt will er sich in der Lehrfirma in die Position des Vorarbeiters einarbeiten, danach strebt er den Meisterbrief an.

Beim Vater in die Lehre

Eher klassisch ist dagegen der Weg des 19-jährigen Niklas Vogeler aus Rauen. Der künftige Maurergeselle hat die Lehre im väterlichen Betrieb gemacht, erklärtes Ziel ist, dass der Junior die Firma eines Tages übernimmt. Es sei nicht unbedingt leicht gewesen, beim Vater in die Lehre zu gehen, sagte der junge Mann. "Er erwartet viel mehr von Dir als von einem anderen." Dabei habe er von der Arbeit "keine Ahnung" gehabt, als er nach der Schule in die Lehre ging, sagte Niklas Vogeler freimütig. Das Unternehmen mit insgesamt acht Mitarbeitern baut und saniert Häuser. Wie Steffen Gerlach will Niklas Vogeler Meister werden.

Damit dürften die beiden so recht nach dem Geschmack von Handwerkskammer-Präsident Wolf-Harald Krüger sein. Der Schöneicher Bauunternehmer ermunterte die jungen Leute, sich im Handwerk weiter zu qualifizieren. "Wir haben Hunderte Betriebe, die in den nächsten Jahren übernommen werden müssen", sagte er. Vor der Digitalisierung solle man sich nicht fürchten. Krüger appellierte auch an die Junggesellen, sich ehrenamtlich zu engagieren, und er sagte: "Schützen Sie mit uns gemeinsam unsere Demokratie." Die freie Meinungsäußerung müsse verteidigt werden.