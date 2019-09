Steffen Göttmann

Altranft (MOZ) Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B 167 Abzweig Altranft sind am Sonntag drei Menschen verletzt worden. Laut Polizei fuhr ein 35-jähriger Mann, der von Bad Freienwalde kam, mit seinem Audio A4 bei Rotlicht über die Kreuzung. Dabei prallte er auf den Audi A4 einer 42 Jahre alten Frau, die von Altranft in Richtung Oderaue fuhr. Wegen der Wucht des Aufpralls schleuderte das Auto des Unfallverursachers gegen die Leitplanke sowie gegen einen BMW, der aus Richtung Wriezen kam und an der Ampel wartete. Eine Frau auf dem Rücksitz sei leicht verletzt ins Krankenhaus Wriezen gebracht worden. Die schwerer verletzten Autoinsassen kamen ins Krankenhaus Eberswalde.