René Wernitz

Gülpe/Havelland (MOZ) Es gibt Menschen, denen fliegende Säugetiere unheimlich sind. Dass ist kein Wunder, da Fledermäuse gedanklich auch mit Vampiren in Verbindung gebracht werden. Doch solche Arten leben ausschließlich jenseits des Atlantiks. Hiesige Fledermäuse gehen in der Dunkelheit auf Insektenjagd.

Wer das erleben will, sollte sich am Samstagabend, 14. September, 19.00 Uhr, in Gülpe einfinden. Die hiesige Naturwacht lädt zur Fledermausnacht ein. Treff ist im Gemeindezentrum des Dorfs (Amt Rhinow/Gemeinde Havelaue). In einem Vortrag vermittelt Naturwächterin Bea Koch zunächst Wissenwertes über Fledermäuse und deren nächtliches Treiben. Sodann geht es gemeinsam und mit sogenannten Bat-Detektoren auf den Biwakplatz. Das sind Geräte, die die hochfrequenten Laute der Fledermäuse hörbar machen. Alle heimischen Fledermäuse jagen und orientieren sich mit Hilfe der sogenannten Ultraschall-Echoortung, die für Menschen nicht wahrnehmbar ist.

Geplant ist auch eine Fangaktion unter der Leitung eines Experten, der Fledermausarten bestimmt. Womöglich gehen dabei auch die kleinsten heimischen Arten ins Netz. Das sind Zwerg- und Mückenfledermäuse, die gerade mal bis zu 5 Zentimeter groß werden. Mit angelegtem Flügeln würden sie in eine Streichholzschachtel passen. Ihr Gewicht entspricht dem eines Stücks Würfelzucker.

Die Teilnahme ist in der westhavelländischen Fledermausnacht kostenlos, Spenden für die Naturschutz- und Umweltbildungsarbeit nimmt die Naturwacht allerdings gern entgegen. Anmeldungen sind unter 03386/200419 und 0175/4378398 sowie per E-Mail an milow@naturwacht.de möglich.