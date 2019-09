Cornelia Link-Adam

Seelow (MOZ) Seelow hat am Wochenende wiedermal bewiesen, dass es richtig gut feiern kann. Als Höhepunkt des Jahres fand auf dem Puschkinplatz, entlang der Frankfurter und bis zur Breiten Straße über zwei Tage das 24. Stadt- und Schützenfest statt. Hunderte Besucher strömten auf das Festgelände.

Schon am Freitagabend war der Platz gut gefüllt. Viele Besucher bestaunten den Einmarsch der Schützengilde und Kanoniere mit der Blaskapelle aus Miedzychod. Nachdem auch der Applaus für die drei Böller-Schüsse aus der Kanone von 1813 verklungen war, begrüßte Bürgermeister Jörg Schröder auf der Bühne zahlreiche Ehrengäste aus Politik und Wirtschaft und den Partnergemeinden. "Wo andere Städte viel Geld für Agenturen ausgeben, haben wir es wieder gemeinsam geschafft, ein tolles Fest auf die Beine zu stellen." Viel Lob gab es für das Stadtfestteam, Sponsoren und Unterstützer. "Ich bin ja als Bewohner eines Ortsteils auch wieder gerne hier", sagte Landrat Gernot Schmidt und fügte an: "Wenn alle bereit sind sich weiter zu engagieren, ist mir um Seelow nicht Bange."

Natürlich wurde von der Schützengilde das neue Königshaus 2019 proklamiert. Schützenkönigin ist Kornelia Haber geworden, ihr zur Seite als Schützenkönig fungiert nun Klaus Gmerek. Auch die Ritter und Damen bekamen viel Applaus, ebenfalls der Nachwuchs. Pech hatte Bürgermeister Schröder dann etwas beim traditionellen Bierfass-Anstich: Die Schläge saßen, dennoch kam erstmal nur massenhaft Schaum aus’m Fass. "Der Hahn war schuld", sagte er beim Austeilen der dann doch noch gefüllten Gläser an die Besucher. Die amüsierten sich aber auch an den vielen Ständen, beim Platzkonzert der polnischen Blaskapelle und den Rummel-Angeboten. Die Genschmarer Schützengilde feierte ebenso mit, wie Marcel Dern, der massenhaft Helium-Ballons bei Familien loswurde, wie man auch beim Lampion-Umzug sah. Rockig wurde es noch beim Konzert der Coverband "Die Toten Ärzte", die viele Hits der Toten Hosen und Ärzte spielten. Das Publikum sang rege mit.

Nachwuchs auf Jugendbühne

Samstag war dagegen der Himmel grau, es nieselte immer wieder bis in den Nachmittag. Dennoch – und bei Trockenheit umso mehr – füllte sich die Feiermeile. Vor dem CVJM-Haus traten Nachwuchs-Musiker auf der Jugendbühne auf. Jugendliche quietschten vor Vergnügen in den Fahrgeschäften, während sich Kinder eher von Zauberer, Tanzgruppen und Gesang an der Hauptbühne in den Bann ziehen ließen. Hier feierten später aber auch noch die Großen – bei Countrymusik von Linda Feller, Schlagerhits durch Andrè Stade und der Partyband "Rockpiraten", ehe als Höhepunkt ein Feuerwerk den Nachthimmel erleuchtete. "Alles ist super gut gelaufen", resümierte am Sonntag Ilona Höhne vom Citymanagement zufrieden. 2020 werde das 25. Jubiläums-Fest sogar noch größer gefeiert – drei Tage lang und dann wohl am Kulturhaus.