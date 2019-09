Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Ein beherztes Plädoyer für die Mitverwaltung hat Landrat Gernot Schmidt (SPD) im Rahmen der Feierlichkeiten zu 25 Jahre Seelower Wohnungsbaugesellschaft gehalten. Die Sewoba verwaltet seit Jahren die Wohnungen der Wohnungsbaugesellschaft Wosella im Amt Seelow-Land. Und dies mit Erfolg, wie Schmidt betonte. "Mitverwaltung heißt, dass jemand all’ die Verwaltungsarbeiten erledigt, sich die Kommunalvertreter auf ihre eigentliche Arbeit konzentrieren können. Das sichert die kommunale Selbstverwaltung."

Dieses Modell sei durchaus auch auf die Kommunen übertragbar, sagte er mit Blick auf die im Hintergrund in der Oderlandregion laufende Verhandlungen zur Neubildung von Ämtern. Er sprach damit direkt die im Saal anwesenden Amtsdirektoren und Bürgermeister an. In dieser Woche gibt es eine weitere Runde der Hauptverwaltungsbeamten mit Vertretern des Innenministerium. Dabei soll es vor allem um die Frage gehen, ob ein Kragenamt um Seelow herum gebildet wird. Aus seiner Sicht seien die ehrenamtlichen Vertreter bisher nicht ausreichend über die Chancen und Möglichkeiten einer Mitverwaltung informiert worden, erklärte Schmidt gegenüber MOZ. Er sehe es als falsch, in erster Linie die jeweilige Verwaltung in den Fokus zu stellen. "Nicht die Verwaltung, sondern die gewählten Vertreter entscheiden ihren künftigen Weg. Dafür müssen sie umfassend informiert sein", betonte der Landrat.