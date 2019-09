Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Mit flotten Rhythmen – Jazz, Rock und Evergreens – läutete das Jugendorchester unter der Leitung von Florian Salewski zusammen mit dem Chor des Brecht-Gymnasiums am Sonnabend das Altstadtfest ein. Dem Ensemble gelang es in kürzester Zeit selbst eingefleischte Morgenmuffel, dazu zu bewegen, wenigstens die Füße im Takt wippen zu lassen. Viele Eltern und Großeltern, die das Konzert ihrer Sprösslinge erleben wollten, füllten die Bänke vor der Hauptbühne.

Wiedergeburt des Seifenbeutels

Viele Vereine präsentierten sich. Die Handarbeitsgruppe mit Renate Neumann, Karin Kleemann, Bärbel Schwoch und Anneliese Fritze hatte gestrickt, gehäkelt und geklöppelt, was das Zeug hält. Einmal wöchentlich treffen sich die Frauen, um ihrem Hobby nachzugehen. "DDR-Bürger wissen, was das ist", deutete Anneliese Fritze lachend auf ein handtellergroßes orangefarbenes Netzbeutelchen, das eine Wiedergeburt feiert. "Darin haben wir kleine Seifenstückchen gesammelt und uns dann damit die Hände gewaschen, es durfte ja nichts verloren gehen", erklärte die Altranfterin.

Andere Vereine lockten mit Getränken und Gaumenfreuden. Schüler des Brecht-Gymnasiums verkauften Kuchen, der Wintersportverein hatte 1500 Thüringer Bratwürste im Gepäck. Neun Sorten Bowle, sieben mit und zwei ohne Alkohol hatten Mitglieder des Vereins zur Förderung des Dorflebens Altglietzen frisch angerührt. "Die Rezepte haben die Frauen selbst entwickelt", sagte Vereinsvorsitzender Klaus Zepke. Die Feuerwehr, die die Grünstraße bespielte, hatte sich mächtig ins Zeug gelegt.

Gut gefüllte Höfe

"Mir kommt es vor, als wären weniger Leute auf den Straßen als sonst." Dieser Satz war von den Besuchern häufiger zu hören. Am Sonnabend ging es zwar etwas schleppender los, am Nachmittag füllten sich die Straßen dann doch. "Uns gefällt es ganz gut, nur das Wetter könnte besser sein", sagte Martin Oesterle, der mit der Familie unterwegs war. Mit der Resonanz insgesamt zufrieden zeigte sich Ilka Krüger, Geschäftsführerin der Bad Freienwalde Tourismus GmbH.

Gut gefüllt waren die Höfe am Samstagabend. Im Hof-Theater brillierte die Potsdamer Band Spritzkuchen" mit Rock-Klassikern. In der Feuerwehrgasse ließ es "Green Sapphire" aus Leipzig krachen, so dass sich die Tanzfläche schnell füllte. Während die Oderdammis den MOZ-Hof rockten, trat die regionale Band "Helio" im OFFI-Hof in der Karl-Marx-Straße auf. Frontmann Martin Genßlerverkündete, dass er nach fünf Jahren in Strausberg nun nach Bad Freienwalde gezogen sei und hoffe, dass das Altstadtfest die nächsten 100 Jahre so bleibe, wie es ist.