Volkmar Ernst

Liebenthal (MOZ) Erklärtes Ziel, sowohl des Ortsbeirates als auch der Liebenwalder Stadtverwaltung, ist es, dass das nächste Liebenthaler Sommerfest bereits auf dem neu gestalteten Festplatzgelände am Dorfgemeinschaftshaus gefeiert werden kann. Eine Voraussetzung dafür war, dass die Beiratsmitglieder den vorliegenden Planungen zur Umgestaltung zustimmen. Das taten die Kommunalpolitiker in der vergangenen Woche mit einstimmigem Votum. Die zweite Voraussetzung ist, dass die Stadt nun die Arbeiten ausschreibt und vor allem vergibt. "Die Ausschreibungen werden wir sofort vorbereiten", versprach Liebenwaldes Bauamtsleiter Hardy Henke. Nicht beeinflussen kann die Stadt, ob sich Baufirmen finden, die den vorgegebenen Zeitplan auch einhalten können.

Ein Zentrum für den Ort

Der Festplatz befindet sich zwischen der Alten Liebenwalder Straße und dem Weg zum Liebenthaler Wildpferdgehege, der auf Höhe der großen Tanne im spitzen Winkel von der Liebenwalder Straße abzweigt. Die Straße vor dem Dorfgemeinschaftshaus und dem Feuerwehrdepot wird neu hergerichtet. An der Seite werden zusätzliche Parkflächen angelegt. Einstellen müssen sich die Liebenthaler allerdings darauf, dass der Straßenabschnitt vor dem Dorfgemeinschaftshaus als Einbahnstraße in Richtung Spielplatz ausgewiesen wird. Auf Höhe der Feuerwehr wird eine große Kurve eingebaut, die wieder in die Alte Liebenwalder Straße einmündet. Für Fahrzeuge, die aus Richtung des Haustierparks kommen, wird ein zweiter Kurvenbereich angelegt, der die Fahrzeuge ebenfalls zur Liebenwalder Straße leitet. Die Einbahnstraßenregelung ist erforderlich, weil die Fahrbahn zu schmal für einen Begegnungsverkehr ist. Der Festplatz wird in Richtung Tanne zum Teil gepflastert und außerdem mit einer Naturbühne und einem Grillplatz ergänzt. Die Entwässerung erfolgt entlang der Straßen durch einen Entwässerungsgraben. Hier hatten die Ortsbeiratsmitglieder darum gebeten, diesen auf Höhe der Waage zu unterbrechen. Der Grund: Wenn Zelte oder Sitzmöglichkeiten für den Platz geliefert werden, wäre eine Zuwegung für Fahrzeuge sinnvoll. Dies in die Planungen einzuarbeiten, sei kein Problem, so Hardy Henke dazu. Das gilt gleichermaßen für die Zuwegung auf die Terrasse neben dem Dorfgemeinschaftshaus. "Wir müssen nur darauf achten, dass dort keine Hochborde gesetzt werden", nahm der Bauamtsleiter auch diesen Hinweis mit.

Alte Liebenwalder Straße

Einziger Wehrmutstropfen ist, dass weder der Ausbau noch die Sanierung der Alten Liebenwalder Straße im Projekt enthalten sind. Das hatte ein Anwohner während der Sitzung gefordert und auf den desolaten Zustand der alten Betonplatten verwiesen. Doch das Problem ist, dass bei der Vorstellung des Festplatzausbaus noch Straßenausbaubeiträge erhoben wurden. Deshalb hatte sich die Mehrheit der Anwohner gegen einen Ausbau der Straße entschieden. Den Ausbau der Alten Liebenwalder Straße noch nachträglich mit den Arbeiten am Festplatz zu koppeln, sei nicht möglich, so der Hinweis von Henke auf die Fördermittel. "Wenn wir das machen, könnten wir die unter Umständen verlieren."

Als möglicher Baubeginn steht das Ende des Winters 2020, als Termin der Fertigstellung Ende Juni oder, wie versprochen, das Sommerfest.