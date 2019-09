Ingo Mikat

Reitwein (Freier Autor) Der Heimatverein "Reitweiner Ansporn" stellte am Samstag in der romantisch beleuchteten Stülerkirche einen neuen "Stern" des musikalischen Oderbruchhimmels vor: "Boggy Schmidt". Marten Köhne (Tasten/Percussion) und Lea Winkler (Gesang/Posaune) aus der Reitweiner Loose präsentierten mit Torsten Schlauß (Drums) und Thomas Romberg (Gesang/Gitarre) erstmals eigene Songs. Ihr Musikstil, selbstbetitelt als "Ruthewyner Pampa Grove" (Ruthewyn ist der alte slawische Name Reitweins) und "bedingungsloser Grundbeat", kam bei allen Gästen gut an. Es erklangen Songs über Liebe, Heimat, Kneipenerlebnisse und sogar die Waldbrände im Amazonas.