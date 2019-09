Nervös vor dem Start: Rund 100 Teilnehmer waren beim allerersten Temnitzer Heide-Lauf an diesem Sonnabend dabei. Die jungen Starter wagten sich vor allem an die kürzeste Distanz des Tages. Mehr Bilder gibt es unter www.moz.de. © Foto: Jürgen Rammelt

Rägelin (MOZ) Der erste Temnitzer Heide-Lauf am Sonnabend hat nach den Worten der Organisatoren mit knapp 100 Teilnehmern einen großen Zuspruch gefunden. Nicht nur Freizeitsportler aus der Region, sondern auch aus Hamburg, Hennigsdorf, Prenzlau, aus dem Kreis Oberhavel und aus Mecklenburg-Vorpommern waren bei der Laufveranstaltung in der Kyritz-Ruppiner Heide dabei.

Zur Auswahl standen Strecken über 400 und 800 Meter, die aus einer beziehungsweise zwei Runden auf dem Rägeliner Sportplatz bestanden. Hierfür hatten sich vor allem Mädchen und Jungen unter acht Jahren angemeldet. Aber auch eine Strecke über 2,3 Kilometer für Jugendliche und Senioren konnte angegangen werden, für die sich 17 Starter im Alter von bis zu 16 Jahren und ein Über-60-Jähriger entschieden hatten.

Lange Hauptstrecke

Darüber hinaus gab es den Hauptlauf über 10,5 Kilometer, an dem 45 Läuferinnen und Läufer sowie zwölf Nordic Walker teilnahmen. Die Strecke führte vom Sportplatz in Rägelin in Richtung Pfalzheim, und von dort durch die blühende Heide-Landschaft zum im Sommer 2019 eröffneten neuen Aussichtsturm auf dem Sielmann-Hügel auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz.

Organisiert wurde der Lauf von Olaf Wolff vom Verein Fitness-Treff Natur, von Olaf Müller, dem Vorsitzenden der Sport- und Spielvereinigung Gühlen-Glienicke/Rägelin, sowie von Bernd Müller, Bürgermeister der Gemeinde Temnitzquell. Aber auch das Amt Temnitz, dessen Amtsdirektor Thomas Kresse es sich nicht nehmen ließ, am Lauf über die 10,5 Kilometer teilzunehmen, hatte an der Vorbereitung großen Anteil.

Moderiert wurde die Laufveranstaltung von Alexander von Uleniecki vom Laufpark Stechlin, der es ausgezeichnet verstand, die Teilnehmer vorzustellen, zu motivieren und anzufeuern. Mehrfach wurde betont, dass der Heide-Lauf neben den kurzen Strecken schon im kommenden Jahr als Halbmarathon und 2021 auf der vollen Marathonlänge von 42,195 Kilometern durch die Heide führen soll. Mit dem 5. September 2020 steht sogar der nächste Termin bereits fest.

Parallel zu dem Lauf fand als volkssportlicher Wettbewerb ein Volleyball-Turnier statt, an dem sich vier Teams beteiligten. Neben den "Strandläufern" und der "Verlierern" aus Neuruppin, gehörten das Dream-Team Walsleben und das "Team 6 aus 49" der SpVgg Gühlen-Glienicke/Rägelin zu den Teilnehmern des Turniers.

Die Läuferinnen und Läufer, die die längste Distanz in Angriff nahmen, zeigten sich anschließend ausnahmslos von der Strecke begeistert. Der Dank der Organisatoren galt auch den zahlreichen Helfern, die dafür sorgten, dass niemand von der Strecke abweichen und sich verlaufen konnte. Aber auch das ganze Drumherum, angefangen von der Zeitmessung mittels Transponder sowie der Verpflegung mit Tee, Obst und Wasser war hervorragend organisiert. Nach dem Zieleinlauf erhielt jeder eine Medaille und Urkunde. Für die Sieger und Platzierten gab es kleine Geschenke, die Sponsoren bereitgestellt hatten. Außerdem wurden Joachim Schirmer aus Oranienburg als ältester und Albert Rieck als jüngster Teilnehmer geehrt.