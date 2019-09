Eckhard Handke

Neuruppin (MOZ) Für zwei Stunden zeigte sich der Tempelgarten am späten Freitagabend in einem zauberhaften Licht. Veranstaltungstechniker Michael Hahn illuminierte Bereiche des Parks, an denen Schüler der Evangelischen Schule Neuruppin mit phantasievoller Musik, zarten Gesängen, Lesungen und Rollenspielen ihren Beitrag zum Fontanejahr leisten wollten. Die Jugendlichen zeigten Stationen im Leben des bekannten Schriftstellers.

Alle 15 Minuten führten die kostümierten Schüler an neun Stellen im Tempelgarten ihre einstudierten Rollenspiele auf. Dabei erlebten die Besucher Fontane als Schüler, Apotheker, Ehemann, Politiker, Theaterkritiker, Schriftsteller und Kriegsberichterstatter. Ja selbst am Grabstein des Autors führten zwei Schüler eine Szene vor. Und bei Fontanes Hochzeitsmahl gab es Kartoffelsuppe, die von den Besuchern des "Wandelgangs" reichlich gelöffelt wurde. Der Erlös geht an die Abi-Klasse.

Am Rondell unter dem Zeltdach, wo die Station "Schriftsteller" aufgebaut war, zeigten die Jugendlichen unter Leitung des Komponisten Hans-Karsten Raecke ein Rollenspiel mit Klanginstallation zu Fontanes Gedicht "Die Brücke am Tay" auf. Die Instrumente hatten die Siebtklässler unter Anleitung von Raecke selbst gebaut. An der ersten Station, die sich mit Fontanes Schulzeit befasste, lauschten die Besucher einer Geräuschkulisse, wie sie zur Kindheit von Theodor zu hören war.

Als es um die Rolle des Autors als Ehemann ging, stand eine Trauungszeremonie im Mittelpunkt. Gäste hörten besonders zarte Gesänge wie das Lied "Ich liebe Dich" und das Brautjungfernlied aus der Oper "Der Freischütz" von C. M. von Weber.

Trotz der späten Stunde flanierten von 22 bis 24 Uhr zahlreiche Besucher durch den Tempelgarten. Es war eine gelungene Bereicherung für das Fontanejahr, die die Evi-Schüler da auf die Beine gestellt hatten. Dieser Meinung war im Anschluss Peter Neiß, der Vorsitzende des Tempelgartenvereins. Er dankte den Jugendlichen und ihrer Lehrerin Annett Voge für das Engagement. "Sie haben im Garten eine wundervolle, belebt-freundliche und zugleich gelassen-ruhige Atmosphäre geschaffen, die wir leider nur sehr selten herbeizaubern können", so Neiß.