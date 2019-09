Gunnar Reblin

Neuruppin (moz) Insgesamt 209 Tore sind am Sonnabend im Herzen der Stadt Neuruppin bejubelt worden. 16 Mannschaften waren zum Fontane-Bambini-Cup angetreten, den der MSV Neuruppin anlässlich seines 100-jährigen Bestehens bewusst vom heimischen Volksparkstadion auf den Bernhard-Brasch-Platz verlagert hatte.

Nach 48 Partien, bei denen sich die überwiegend sechs- und teilweise siebenjährigen Fußball-Talente kräftig austobten, stand die erste Mannschaft des FC Kremmen als Sieger dieses Turniers fest. Auf Platz zwei folgte der SSV Einheit Perleberg. Dritter wurden die Gäste aus Berlin vom BFC Dynamo. Diese drei Mannschaften teilten sich zu Beginn der großen Siegerehrung mit dem plüschigen Herthinho und dem Radio Teddy-Maskottchen die Sieger-Bühne. Neben glänzenden Medaillen gab es für jedes Team auch einen goldenen Fontane-Pokal, der natürlich – so wie es die Stars auch machen – in die Luft gestemmt wurde. Und es wurde laut: Besucher, Eltern und Kontrahenten spendenden einen tosenden Applaus. Es war Leben in der Bude.

Dieses Turnier für die jüngsten Fußballer, die Bambini, bringt Spaß und macht Spaß, so der einhellige Tenor der Trainer. Ein Raunen hier, ein Torjubel dort. Kinder voller Tatendrang, Eltern, die ebenso engagiert mitfiebern. Manchmal auch ein bisschen zu viel, wie die Trainer kritisch anmerkten.

Ebenso wie das Gewusel auf den vier Spielanlagen Emotionen auslöste, weckte es bei dem einen oder anderen älteren Zuschauer auch Erinnerungen an Zeiten, als noch auf dem Paradeplatz Fußball gespielt wurde und Hunderte Zuschauer das Spielfeld säumten. Bürgermeister Jens-Peter Golde (Pro Ruppin) befand diesbezüglich in seiner Eröffnungsrede: "Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Damals sollen ja, wenn die Jungs mal am Tor vorbeigeschossen haben, einige Scheiben zu Bruch gegangen sein."

Ein ausführlicher Bericht mit vielen Stimmen folgt. Jedoch ist eine Bilder-Galerie bereits online auf unserem Fußball-Portal www.fupa.net eingestellt.