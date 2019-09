Dudellumpi in Aktion: Auf der großen Bühne am Markt zieht das Kinderprogramm die Jüngeren in den Bann. Die Kinder aus der Storchenvilla und die United Dancing Angels gab es davor schon. © Foto: MOZ/Gabriele Rataj

Gabriele Rataj

Altlandsberg (MOZ) Jedes Jahr dasselbe: Es ist einfach kein Durchkommen. Kein Durchkommen durch all die bunten Facetten, die Vielzahl der interessanten Höfe, der Programmpunkte des Altlandsberger Vogelscheuchenfestes! Immer wieder ist diese Aussage zu hören, wer am Sonnabend zwischen Storchen- und Berliner Torturm unterwegs ist. Und ein leichtes bedauerndes Stöhnen kommt dazu.

Es ist aber auch schwer, sich eine Route zusammenzustellen oder nur einige wenige Punkte herauszupicken – selbst wenn sich der Besucher vorab das Programm ausgeschnitten oder den Flyer durchforstet hat. Die Wirklichkeit wirft alles wieder um. Das fängt beim Parken an und hört beim Kuchenangebot in fast allen Höfen auf.

Zu verführerisch ist der Blick auf die Trödeltische neben dem Storchenturm, wo sich der Club der Frauen Altlandsberg etabliert hat. Man braucht nichts, sieht das Schild, liest, das jeder Cent für den Bewegungspfad an der Stadtmauer ist, und greift zu.

Zu interessant die vielen Fotos auf der Riesen-Scheuche am Stadteingang, wofür die Mieter des Mehrfamilienhauses ihre schönsten Ecken bzw. Häuser der Stadt fotografiert haben. Und wieder sind zehn Minuten weg.

Zu würzig riecht es vom Bratwurststand vor dem Markt, wo sich die halbe Feuerwehr mit Feuerlöscher, Drehleiter und Vorführpuppe tummelt und kulinarisch zum lebensrettenden Hobby lockt. Warum nicht Mittag machen? Die ersten 350 Würste sind alle. Holen wir Nachschub? Die Akteure aus dem Ortsteil Bruchmühle haben da rechtzeitig vorgesorgt. Sie sind gleich mit fünf Eimern geräuchertem Matjes frisch von der Küste angerückt, schmieren vor Ort die Butterbrötchen und machen die Fischliebhaber unter den Gästen froh.

Zu klangvoll tönt es von einer Marktecke, wo der Wiesenzirkus Bunterhund sein Wägelchen abgestellt hat und die keltische Harfe erklingt. Irische Geschichte hat die Rüdersdorfer Puppentheatertruppe mitgebracht und tolle Figuren lassen die Kinder staunen. Die lassen sich einfangen davon, während sich mancher Erwachsene mit dem Verstehen schwer tut. Andere zieht es lieber zum Literaturprogramm in einen der Höfe. Das Stammpublikum weiß, dass es zur vollen Stunde Balladen und Anekdoten gibt. Und es ist immer wieder wohl tuend, hier zu verweilen. Dann ziehen die Altlandsberger Schützen um den Markt, die an dem Tag ein Jubiläum feiern, lautstark begleitet vom Strausberger Fanfarenzug. DJane und Moderatorin Elke Peper, die nach 20 Jahren wieder ein Stadtfest begleitet, muss sie am Mikro nicht übertönen. Sind sie vorbeigezogen, hat sie das Publikum wieder für sich, sagt die Prämierung der Vogelscheuchen an oder den nächsten Programmpunkt.

Und war da nicht noch der Hof mit dem frischen Gemüse, dem Brot oder den tollen Arrangements aus Strohblumen, womit die Vertreter der polnischen Partnergemeinde Krzeszyce stets jede Menge Gäste beglücken. Ach, die sind "umgezogen" in die Poststraße und haben jetzt richtig Platz? Wieder bleibt der Besucher kleben. Die Zeit verstreicht. Punkt 18 Uhr darf der Verkehr wieder fließen. Noch immer aber finden sich geöffnete Höfe wie am Berliner Tor. "Menschlich bleiben" steht am Eingang und die Botschaft lockt hinein ...