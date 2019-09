Wolfgang Gumprich

Gransee Es hört sich fast wie eine Entschuldigung an, was auf den Infoblättern zum Kunst- und Handwerkermarkt steht. Auf der Rückseite wird auf das Erntefest in Rönnebeck mit den Tipps zu den Shuttlebussen verwiesen, die beide Veranstaltungen anfahren. So ist es nun einmal. Zum Sommerende finden zeitlich in vielen Orten der Region Feste statt. Dennoch fanden sich in Gransee viele Besucher ein, um zu schauen und zu kaufen.

Der kleine aber feine Markt in der Mauerstraße lehnt sich an die ehrwürdige alte Stadtmauer an, die wie ein Schild ihre schützende Hand über den Markt hält. Die Holzwerkstatt der Werner-von-Siemens-Schule zeigt, was im Unterricht gemacht wird: Vogelhäuschen entstehen, ebenso Insektenhotels, die einen reißenden Absatz bei den Besuchern finden. Aber auch schlichte Gebrauchsgegenstände wie Grillzangen stellt die Holzwerkstatt her.

Kulturmanagerin Manuela Röhken aus Kraatz zeige, wie aus heimischen Pflanzen Farben gewonnen werden kann. Anne Pries, die vor einem Jahr ihre Stick- und Stoffmanufaktur in Zehdenick eröffnet hat, präsentiert Teppiche und bestickte Handtücher. Buchbindermeister Friedemann Rost lebt für seine Handwerkskunst. Vor zehn Jahren habe er den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt. Er habe den Anspruch an hochwertige Qualität mit einem hoch funktionalen Wert, erklärt er. So erleben seiner Beobachtung nach handwerklich gestaltete Fotoalben trotz der digitalen Fotobücher-Konkurrenz eine Renaissance. Nur ein Buchbinder könne die Wünsche seiner Kunden umsetzen, so wie die individuelle Gestaltung solcher Alben mit Umschlägen aus Kinderkleidern. Eine weitere Spezialität seiner Manufaktur sind individuell gestaltete Speisekarten für besondere Anlässe.

An der hohen Stadtmauer von Gransee sorgen indes die beiden Spielleute von "ErdenMut" für das richtige mittelalterliche Flair an diesem Tag.