Tilman Trebs

Hennigsdorf (MOZ) Eine Doppelgarage ist in der Nacht zu Montag in der Hennigsdorfer Birkenstraße in Flammen aufgegangenen.

Nach Angaben der Polizei war das Feuer gegen 2.15 Uhr ausgebrochen. Die genaue Brandursache war am Montagvormittag noch unklar. Wie Polizeisprecherin Ariane Feierbach berichtete, war die Garage als Werkstatt genutzt worden. Fahrzeuge hätten sich darin nicht befunden. Auch Personen seien durch den Brand nicht verletzt worden. Die Flammen seien bis 3 Uhr von der Feuerwehr gelöscht worden. Der Sachschaden wurde zunächst auf rund 5 000 Euro geschätzt.