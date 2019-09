Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Die Polizei hat am Sonntagnachmittag drei Jugendliche nach einem Diebstahl an der Oranienburger Saarlandstraße geschnappt.

Nach Angaben der Polizei waren die 15, 17 und 18 Jahre alten Verdächtigen gegen 15.30 Uhr dabei beobachtet worden, wie sie sich an einem ehemaligen Autohaus zu schaffen machten. Eine Polizeistreife konnte das Trio kurz danach in Tatortnähe stellen. Gefunden wurden bei den jungen Leuten gestohlene Überwachungskameras und Werkzeug, das für den Diebstahl benötigt wurde. Die Jugendlichen müssen sich nun wegen besonders schweren Diebstahls verantworten. Die beiden Minderjährigen wurden nach der Anzeigenaufnahme an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.