René Wernitz

Potsdam/Havelland (MOZ) Auch Havelländer waren unter den 72 auszuzeichnenden Leuten, die zu einem Festakt nach Potsdam eingeladen waren. Sie wurden am Freitag durch Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) für besondere Leistungen und/oder mutiges Verhalten geehrt.

66 der Frauen und Männer sind im Brand- und Katastrophenschutz aktiv. Sechs sind echte Lebensretter, so wie Achim Hellmuth aus Paulinenaue. Anfang April, es war noch kalt, hatte er eine 20-jährige Frau aus dem Rhinkanal (zwischen Zootzen und Friesack) geborgen, in den sie mit ihrem Auto bei einem Unfall geraten war. Hellmuth bekam dafür die Rettungsmedaille.

Sven Werlich vom Rathenower ASB-Ortsverband Rathenow und Ute Mascher vom ASB-Landesverband haben das Ehrenzeichen im Katastrophenschutz in Silber am Bande erhalten. Adrian Huxdorf von der Freiwilligen Feuerwehr Nennhausen wurde mit dem Ehrenzeichen im Brandschutz in Silber am Bande ausgezeichnet.