Manuela Bohm

Rhinow (MOZ) Umgearbeitet zu einem Bühnenstück führen die Rhinower Rampenlichter den Gesellschaftsroman "Effi Briest" vom Märker Theodor Fontane auf.

Die junge Effi wird mit dem beinahe doppelt so alten Baron von Innstetten verheiratet. Der preußische Beamte geht strickt an seiner Karriere und hat wenig Zeit für seine Angetraute. Crampas, ein junger Offizier, kümmert sich in Kessin um die verheiratete Frau - eine vertraute Beziehung entwickelt sich, die Schuldgefühle in der Bürgerlichen auslöst. Nach Jahren aufgedeckt, duelliert sich Innstetten mit dem Liebhaber, Effi erfährt familiäre und gesellschaftliche Ächtung. Lebensfroh, wie sie zum Beginn des Romans gezeichnet wird, ist sie am Ende des Lebens müde, entkräftet, krank und stirbt.

Frauenfiguren widmete sich Fontane in einigen seiner Werke - oft ließ er seine Figuren an den gesellschaftlichen Zwängen der Zeit scheitern. Tatsächlich fand er als Vorlage für seine Effi Briest die Elisabeth von Ardenne (geborene von Plotho), deren Mann und Geliebter sich ebenfalls duellierten. Das Ehepaar ließ sich 1887 scheiden.Elisabeth arbeitete in der Folge als Krankenpflegerin. Erst mit 98 Jahren verstarb sie. Das war 1952.

Die Rampenlichter führen das Stück am 15. September bereits zum zweiten Mal auf. Um 15.00 Uhr ist es in der Stadtkirche in Rhinow zu sehen. Der Eintritt ist frei. Am Ende der Veranstaltung wird allerdings um eine Spende gebeten.