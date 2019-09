Fridays for Future

Sandra Euent

Falkensee (MOZ) Auch Schüler des Falkenseer Lise-Meitner-Gymnasiums begreifen sich als Teil Teil der weltweiten Bewegung "Fridays for Future". Doch die Schüler wollen mehr tun als "nur" demonstrieren. Sie setzen sich in ihrer Schule für Nachhaltigkeit ein. So gab es ein Projekt, Laptops und Computer nach Schulende herunter zu fahren, das erfolgreich umgesetzt wurde. Zudem wird auf Schulveranstaltungen auf Einweg-Geschirr verzichtet und es gibt einen gut genutzten Wasserspender im Foyer.

Als nächstes möchten die Schüler den NABU bei der Renaturierung einer Fläche finanziell unterstützen und haben dafür ein Benefizkonzert auf die Beine gestellt. Am Freitag, 13. September, findet das Konzert von 17 bis 20 Uhr auf dem Schulgelände in der Ruppiner Straße 25 statt. Für die Musik sorgt unter anderem das Gymnasium selbst und der Pop-Chor der Musik- und Kunstschule Havelland. Auch Hunger und Durst können vor Ort gestillt werden.