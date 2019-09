Manuela Bohm

Brandenburg (MOZ) Der Brandenburger Modellbahnmarkt bietet Freunde des technischen Hobbys gute Möglichkeiten, Anlagen zu erweitern, zu verfeinern sowie eigene Loks, Schranken, Gleise, Tunnel etc. zu verkaufen. Der Markt, den der Brandenburger Modellbahn-Freunde e.V. organisiert, findet am Sonntag, 15. September, statt. Die Veranstaltung findet im Bürgerhaus der Altstadt in der Bäckerstraße 14, Brandenburg an der Havel, statt. Interessenten können einen Tisch bestellen und gebrauchte Modellbahnartikel anbieten. Der Unkostenbeitrag pro Meter Tisch beträgt 4 Euro. Der Eintritt für Besucher ist frei. Tischbestellungen werden unter 0172/3943261 oder per E-Mail an R.Schulze@bmfev.com entgegen genommen.