Neubarnim: Gesellig ging es am Sonnabend bei der Kaffeetafel beim Lindenfest zu - regengeschützt unterm Festzelt. © Foto: Ulrich Seifert-Stühr

Genschmar Heimatfest 2019 Bierkrugschieben in Genschmar: Schiedsrichterin Anke Zwick stellte sagenhafte minus 4,5 fest. Gewinner Ben Köhler und seine Fans jubelten. © Foto: Cornelia Mikat

Letschiner Simson-­Treffen: Doreen Kneisel wurde von ihrem Toni mit einem komplett aufgebauten "Spatz" von 1964 überrascht, erhielt den Mopedschlüssel. Beide gehören den Simson-Freunden an. © Foto: Matthias Lubisch

Trödelmarkt bei Fischer Schneider in Küstrin-Kietz: Mutter Heide und Sohn Steffen Lehmann aus Küstrin-Kietz (l.) haben großen Zuspruch am Stand. © Foto: Matthias Lubisch

Simson-Treffen in Letschin: Zvea (8), Pia (7) und Soe (5. v.l.) sind ohne Geruchsbelästigung und Geknatter unterwegs, sie fahren elektrisch. © Foto: Matthias Lubisch

Eva Maria Lubisch, Ingo Mikat

Letschin/Küstrin-Kietz/Lebus/Genschmar (Freie Autoren) Ein großes Stelldichein mit vielen Fans alter Mopeds wie "Spatz", "Schwalbe" und Star" fand am Samstag auf den alten Letschiner Sportplatz statt. Die Interessengemeinschaft "Simson Freunde Oderbruch" um Präsident Rene Weese boten zur Erweiterung ihres Mitgliederstamms erstmalig ein Sommerfest mit vielen Aktionen, Kinderspaß und Teilemarkt. Der Einladung folgten viele Vereine sowie Besucher. Beim Einlass gab es für jeden Wettbewerbsteilnehmer eine Nummer fürs "Gefährt" sowie einen Abstimmschein für die Prämierung der "Besten Ratte", "Dem schönsten Umbaumodell" und "Das schönste Original". Überreicht wurden originelle Pokale. Als Höhepunkt gab es eine Ausfahrt der Simson-Räder nach Groß Neuendorf.

Der traditionelle Trödelmarkt auf der Oderinsel in Küstrin-Kietz bei Fischer Andre Schneider zog ebenfalls viele Gäste zu den Ständen. Veranstalter war der Verein "Schöner Leben in Küstrin-Kietz". Chefin Astrid Bialek bedankt sich auf diesem Weg bei Fischer Schneider fürs Bereitstellen der Fläche zweimal im Jahr (seit 2014). Der Verein verkaufte Erbsensuppe mit Bockwurst, Kaffee und Kuchen. Der Erlös fließt in die Ausgestaltung der Adventsstube.

Ein langer Konvoi aus geschmückten Traktoren mit Anhängern und Landmaschinen rollte beim Erntefest durch Lebus und wurde am Bischofsplatz von Amtswehrführer Ralf-Tore Fabig begrüßt und vorgestellt. Nach Einmarsch der Seelower Jagdhornbläser und Lebuser Jäger, Dankesworten vom Vorsitzenden des Heimatvereins, Günter Fehling, und Vize-Bürgermeisterin Monika Fritz folgte der Fassanstich, ein umjubelter Auftritt der LCC-Minifunken sowie buntes Programm bis in die Nacht.

Das 2. Genschmarer Heimatfest des Vereins "Oderaue Genschmar" bot ebenfalls viel – mit Schützen, Kita-Kindern sowie Entertainerin Martina Bergholz. Beim Bierkrugschieben belegten Ben Köhler, Michael Schulz und Steffen Ohnesorge die ersten drei Plätze. Bei den Damen gewannen Svenja Gruchmann, Steffi Wedell und Astrid Grünkorn. Bei den Kindern siegte Rico Engelkind vor Dustin Meier und Ole Gudat. Den Höhepunkt erreichte die Stimmung auf dem Platz vor der Feuerwehr wieder mit dem Schubkarren-Rennen in Familie. Die Teilnehmer mussten, verkleidet als Rotkäppchen und Wolf, einen schwierigen Parcour mit mehreren dem bekannten Märchen entlehnten Aufgaben bewältigen.