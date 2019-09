Erhard Herrmann

Brandenburg Sie sehen mit den Ohren, fliegen mit den Händen und schlafen mit dem Kopf nach unten. Es gibt Menschen, die sich vor Fledermäusen – so faszinierend sie sind – gruseln, weil sie etwas von kleinen Vampiren an sich haben.

Dabei sind sie absolut harmlos, gerade einmal daumengroß und ernähren sich – nicht wie gerne behauptet – von Blut, sondern von Insekten. Braunes Langohr, Fransenfledermaus, Zwergfledermaus, Wasserfledermaus, die Mopsfledermaus und 13 weitere Sorten flattern lautlos im Havelland über Gewässern, zwischen Bäumen und Häusern sind sie auf Insektenjagd.

Einige der Arten sind jedoch bedroht. Darauf will der Naturschutzbund Deutschland bundesweit mit der "Batnight 2019" aufmerksam machen. Auch der Krugpark hatte eingeladen, um mehr über die Fledermaus zu erfahren und darüber zu informieren, wie die Population wieder erhöht werden kann.

Treffpunkt für die Fledermaus- Freunde war die Umweltpyramide, in der die Besucher bis zum Beginn der Dämmerung Wissenswertes über die fliegenden Säuger erfuhren. Schließlich sind sie auch den Menschen dienlich: "Bis zur Hälfte des eigenen Körpergewichts kann ein Exemplar pro Nacht an Insekten vertilgen. Übersetzt heißt das für eine Zwergfledermaus: Sie frisst pro Nacht rund 2.000 Mücken", erklärte die Leiterin des Krugparks, Andrea Kausmann. Doch genau das ist das Problem für die Tiere, denn das dramatische Insektensterben wirkt sich freilich auch negativ auf die Fledermausbestände aus. "Sie leiden außerdem stark unter Wohnungsnot. Durch die Sanierung alter Gebäude und das Abholzen von alten Bäumen finden Fledermäuse immer weniger Unterschlupf," so Andrea Kausmann weiter.

Mit Einbruch der Dunkelheit ging es dann in den Krugpark zur Fledermaus- Exkursion. Die Ultraschalldetektoren wurden in die Höhe gestreckt. Zunächst war nur ein leichtes Rauschen aus dem Lautsprecher zu hören, dann ertönte ein knatterndes Geräusch, das immer lauter wurde. "Da ist eine!", rief einer der Teilnehmer. Alle richteten gleichermaßen die Blicke suchend nach oben und entdeckten einen schwarzen Schatten, der über ihre Köpfe hinweg huschte. Nach dem Anfangserfolg schlug der Detektor jedoch kaum noch an. Kein einziges Tier ließ sich noch blicken. Auch in den Fangnetzen, die Diplombiologin Dr. Beatrix Wuntke am Sandfurthgraben aufgebaut hatte, herrschte Funkstille. Sie besitzt die Genehmigung Fledermäuse einzufangen um ihre Art zu bestimmen, sie zu wiegen um sie dann wieder in die Freiheit zu entlassen.

"Es ist schon bedenklich, dass wir heute Abend so wenig Fledermäuse zu sehen bekommen. Noch erschreckender ist die Anzahl der unterernährten Tiere, die ich in den letzten Wochen gewogen habe", bedauerte die Fledermausexpertin. Enttäuscht waren die Teilnehmer der Exkursion jedoch nicht, dass sich die Fledermäuse rar gemacht hatten. Sie gingen eher nachdenklich nach Hause. Schließlich hatten sie viel Wissenswertes über die beeindruckenden Jäger der Nacht erfahren und Anregungen, was ein jeder für Fledermäuse, für die Natur und damit für sich selbst tun kann, bekommen.