Manuela Bohm

Spaatz (MOZ) Zum kleinen Konzertsaal avanciert am Samstag, 14. September, die 800 Jahre alte Dorfkirche in Spaatz. Die Havelländischen Musikfestspiele präsentieren ab 16.00 Uhr Melanie Barth am Akkordeon und Karsten Intrau an der Gitarre. Beide entführen ihr Publikum in die Welt des Tango Nuevo, begeistern mit Jazz und Folklore.

Als außergewöhnliches historisches Bauwerk und als reizvollen Spielort empfinden die Veranstalter die Spaatzer Kirche. Sie gilt als älteste Feldsteinkirche der Region und empfing als "offene Kirche" bereits Gäste aus aller Welt. "Wegen des großen Anklangs des Konzerts im vergangenen Jahr freuen wir uns sehr darüber, auch in diesem Jahr erneut ein spannendes Programm in der Spaatzer Kirche anbieten zu können", sagt Madleen Fox, Geschäftsführerin der Havelländischen Musikfestspiele. Mit dem Duo Barth&Intrau sei eine reizvolle Besetzung aus Akkordeon und Gitarre gefunden, das für die Gäste einen abwechslungsreichen musikalischen Nachmittag gestalten wird, heißt es in der Einladung.

Das Repertoire der Musiker ist inspiriert von Tango Nuevo, Nouvelle Musette, Jazz und Folklore aus Irland, Südamerika und vom Balkan - mit Stücken wie von Astor Piazzolla, Richard Galliano, Yann Thiersen und Qique Sinesi. "Melanie Barth am Akkordeon und Karsten Intrau an der Gitarre musizieren auf hohem instrumentalen Niveau und lassen viel Raum für Improvisation. Besinnlich und mitreißend, romantisch und fetzig", werben die Musikfestspiel-Macher für ihr Konzert.

Tickets kosten im Vorverkauf 15 Euro und an der Abendkasse 19 Euro. Karten können unter 033237/85963 oder im Onlineshop auf www.havellaendische-musikfestspiele.de bestellt werden.