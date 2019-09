GZ

Altlüdersdorf (MOZ) Zu Ausschreitungen ist es Sonnabend während der Fußball-Landespokal-Partie zwischen dem SV Altlüdersdorf und dem Ludwigsfelder FC gekommen. Nach Angaben der Polizei wurden vier Personen leicht verletzt. Es wurden Anzeigen wegen Körperverletzungen aufgenommen.

Beim Elfmeterschießen hatten Anhänger des Ludwigsfelder FC für Tumulte gesorgt und Ordner angegriffen. Die Ordnungsgruppe des SV Altlüdersdorf musste eingreifen und die Situation beruhigen. Schiedsrichter Andy Stolz wechselte das Tor, um das Spiel, bei dem es nach Ablauf der regulären Spielzeit unentschieden gestanden hatte, zu Ende bringen zu können.

"Einen genauen Auslöser für die Tumulte konnte man nicht ausmachen, doch es waren wirklich unschöne Szenen. Einer unserer Ordner hat in der Rudelbildung einen Schlag ins Gesicht bekommen", berichtete der 2. SVA-Vorsitzende Andreas Hirchert.

Der Ludwigsfelder FC bedauerte die Vorkommnisse auf seiner Internetseite "außerordentlich". Gewalt jeglicher Art habe in einem Fußballstadion nichts zu suchen. Der Oberligist kündigte "harte Strafen" an. "Wir werden die Vorkommnisse des Spiels aufklären, den Schiedsrichtersonderbericht abwarten und Konsequenzen ziehen", wird LFC-Präsident Marcel Penquitt in der Erklärung zitiert.