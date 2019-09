René Wernitz

Havelland (MOZ) Die Westhavelländer sind eine Runde weiter im AOK-Landespokal und die einzig verbliebenen Vertreter aus der Fußballkreisregion des Havellands. Regionalligist FSV Optik Rathenow errang am Samstag durch einen minimalistisches 1:0 den Sieg beim Landesligisten Einheit Perleberg. Glody Zingu hatte in der 73. Minute getroffen.

Im Landesligisten-Duell zwischen dem gastgebenden SV Grün-Weiß Brieselang und dem TSV Chemie Premnitz setzten sich die Chemiker mit 3:0 durch. Die Führung hatte Lucas Witschel in der 55. Minute besorgt. Lukas Block sorgte in der 81. Minute für die Entscheidung, ehe Witschel in der 82. Minute noch einen Treffer drauf packte.

Sie wie Brieselang ist auch der SV Falkensee-Finkenkrug ausgeschieden. Die Osthavelländer unterlagen im Brandenburgligistenduell bei Eintracht Miersdorf/Zeuthen mit 1:4. Ebenso raus aus dem Pokalgeschehen ist Oberligist BSC Süd 05 aus Brandenburg an der Havel. Der Verein zog beim Brandenburgligisten Grün-Weiß Lübben mit 0:3 den Kürzeren.