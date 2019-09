Sandra Euent

Klein Behnitz (MOZ) Auf Initiative der Lokalen Agenda 21 Falkensee öffneten auch in diesem Jahr wieder Gartenbesitzer in Falkensee und Umgebung an verschiedenen Tagen von April bis September ihre Pforten. Am Sonntag, 8. September, findet das Saisonfinale in Klein Behnitz statt. Dort öffnet die Familie Drier/Leber ihren großen Staudengarten mit Künstleratelier unter hohen alten Bäumen von 11 bis 17 Uhr. Zu finden ist der offene Garten im Heineberger Weg 21.

Wer im kommenden Jahr ebenfalls seinen Garten interessierten Liebhabern zeigen möchte, kann sich an die Lokale Agenda 21 Falkensee unter $(LEmailto:offener.garten@agenda21-falkensee.de:offener.garten@agenda21-falkensee.de:offener.garten@agenda21-falkensee.de)$ wenden:www.agenda21-falkensee.de oder per E-Mail an $(LEmailto:offener.garten@agenda21-falkensee.de:offener.garten@agenda21-falkensee.de)$ wenden|_blank)$.