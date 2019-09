OGA

Oranienburg (MOZ) Die Bombensucher nehmen sich in dieser Woche weitere Flächen in Oranienburg vor. Das teilte die Stadtverwaltung am Montag mit.

Ab Dienstag soll am Louise-Henriette-Steg eine kleine Restfläche untersucht werden. Konkret handelt es sich um den Grünstreifen zwischen dem Gehweg und dem Wassersportclub "Möwe". Die Kampfmittelsuche soll mit dem Bohrlochradarverfahren erledigt werden und etwa drei Tage dauern. Eine Sperrung des Fußweges wird nicht nötig, heißt es in der Mitteilung der Stadt.

Am Mittwoch startet zudem die systematische Kampfmittelsuche in der Mainstraße in Oranienburg-Süd. Begonnen wird an der Einmündung zur Wupperstraße. Dort wird ebenfalls das Bohrlochradarverfahren angewendet. Die übrige Strecke bis zur Mainstraße 15 wird mit Spülbohrungen untersucht. Die Mainstraße wird deshalb bis wahrscheinlich Ende November abschnittsweise halbseitig gesperrt.