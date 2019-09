Roland Becker

Velten (MOZ) "Ich freue mich natürlich", sagt Veltens stellvertretender Stadtwehrführer Enrico Neumann in seiner bescheidenen Art. Die Freude fand ihren Höhepunkt am Freitag im Potsdamer Insel-Hotel. Dort erhielt der 47-Jährige aus den Händen von Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) das Ehrenzeichen in Silber am Bande. Ausgezeichnet wurde er für seinen jahrzehntelangen Einsatz in der Veltener Feuerwehr. Dass die Stadt Velten ihn für die Auszeichnung vorgeschlagen hatte, blieb ihm so lange verborgen, bis die Einladung aus Potsdam eintraf. "Das ist eine Auszeichnung für die ganze Feuerwehr. Ohne die großartige Mitarbeit der vielen ehrenamtlichen Kräfte würden meine Leistungen nicht herausstechen", kommentierte der Veltener die Auszeichnung gegenüber dieser Zeitung. Enrico Neumann kam mit 15 Jahren zur Veltener Feuerwehr und hält ihr seither die Treue. Seit 1996 ist er fest angestellt, opfert aber auch weiterhin pro Jahr mehr als 1 000 Stunden seiner Freizeit. Laut Stadtwehrführer Heiko Nägel hat sein Kollege bereits mehr als 4 000 Einsätze absolviert.