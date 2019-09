BRAWO

Krahne Zu einem Streit zwischen Eheleuten samt Körperverletzung kam es am Freitagnachmittag in Krahne. Nachdem die Ehefrau des Geschädigten scheinbar mit dem zubereiteten Essen unzufrieden war, beschimpften sich beide Parteien lautstark. Währenddessen schubste die 46-Jährige ihren Ehemann, sodass er stürzte. Anschließend nahm sie den gefüllten Kochtopf und warf ihn in Richtung ihres Gatten, der dadurch eine Kopfplatzwunde erlitt und von den dazu gerufenen Rettungskräften ärztlich versorgt werden musste. Die Beschuldigte hatte sich derweil mit dem Auto entfernt, konnte aber durch Einsatzkräfte in der Stadt Brandenburg gestoppt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bei der Dame ergab anschließend 2,41 ‰. Bei der Blutentnahme im städtischen Klinikum beleidigte sie dann einen Polizeibeamten, sodass sich die Brandenburgerin nun wegen gefährlicher Körperverletzung, Trunkenheit im Straßenverkehr und Beleidigung verantworten muss. Die weitere Bearbeitung erfolgt bei der Kriminalpolizei.