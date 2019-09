MOZ

Neuruppin Mitarbeiter eines Neuruppiner Seniorenwohnparks riefen am Sonntagabend die Polizei zur Hilfe. Der Grund: Ein 66-jähriger Bewohner der Einrichtung wurde vermisst. Der Mann benötigt regelmäßig Medikamente und ist desorientiert. Die Beamten forderten sofort einen Suchhund zur Unterstützung an. Doch noch bevor das Tier überhaupt eintraf, gab es die Entwarnung: Die Besatzung eines Streifenwagens hatte den Vermissten im Neuruppiner Stadtgebiet entdeckt. Der Mann konnte in den Seniorenwohnpark zurückgebracht werden.