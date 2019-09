Sandra Euent

Falkensee Die "Vorbereitungsgruppe Stolpersteine" bietet am 14. September erneut eine moderierte Radrundfahrt an. Treffpunkt und Start der Tour ist um 11 Uhr am Haus am Anger. Diesmal führt die Tour quer durch den Stadtteil Falkenhöh. Dabei werden auch zwei 2007 und 2008 verlegte Stolpersteine besucht und die dazugehörigen Lebensgeschichten erzählt.

Vom Haus am Anger aus geht es zur ehemaligen Hans-Coppi-Kaserne, über die Panzerstraße und das ehemalige DEMAG-Gelände bis zum Radweg der Sympathie. Ein Schwenk über den Geschichtspark, in dem sich das Kriegsgefangenenlager und das Außenlager des Konzentrationslagers Sachsenhausen befand, darf natürlich nicht fehlen. Weiter geht es über den Falkenmarkt zum Stolperstein für Kurt W. Skamper. Danach werden "Tote Villa" (Gästehaus der Staatssicherheit) sowie "Rote Villa" angefahren. Unweit der Roten Villa befindet sich der Stolperstein für Dr. Bruno Borchardt. Anschließend geht es zum Rathausplatz, wo die Tour in Sichtweite des Haus am Anger endet.