Yasmine Nießner

Perleberg Puuh, einmal tief durchatmen. Beim SSV Einheit Perleberg schrammte der Regionalligist FSV Optik Rathenow haarscharf an einer Blamage vorbei. Nach einer streckenweise uninspirierten Vorstellung setzten sich die Rathenower beim drei Klassen tiefer spielenden Gastgeber mit 1:0 durch.

Die Verantwortlichen in Perleberg sprachen vom "Spiel des Jahres". Entsprechend wurde der Friedrich-Ludwig-Jahn-Platz herausgeputzt. Nicht nur Bier, Bratwurst und Einlaufkinder gab es, auch Popcorn- und Softeisstände waren aufgebaut. Dazu kamen freundliche, überaus hilfsbereite SSV-Vereinsmitglieder. Kurz gesagt, es wurde alles getan für ein tolles Fußballfest.

Bei den Rathenowern fielen neben Nicola Jürgens, Leon Hellwig und Caner Özcin auch noch Gojko Karupovic aus, der mit einer Magen-Darm-Erkrankung zu Hause blieb. Zu seinem ersten Pflichtspieleinsatz kam dagegen Vjaceslavs Serdcevs im Optik-Tor.

Eine halbe Stunde lang bekam er gar nichts zu tun. Die Optik-Elf begann nämlich durchaus konzentriert, wirkte vom Anpfiff weg komplett überlegen. Allerdings sahen bereits da die zahlreichen Gästeanhänger unter den 258 Zuschauern, dass in der entscheidenden Zone die Konsequenz fehlte.

Das Einheit-Team stand meist mit zehn Akteuren hinten, trotzdem wollten die FSV-Kicker immer wieder durch die Mitte. Einige Möglichkeiten gab es dennoch. Kevin Adewumi ans Außennetz, der ebenfalls debütierende Seongkye Kim knapp vorbei. Als dann Emre Turan nach 25 Minuten am Pfosten scheiterte, war plötzlich die Konzentration weg.

Die Perleberger trauten den vielen Abspielfehlern der Gäste wohl nicht so recht, jedenfalls kam nur ein Freistoß von Christian Becken, der Slava Serdcevs nicht vor Probleme stellte, überhaupt in Richtung Gästetor.

Erst nach gut einer Stunde bekam das Regionalligateam wieder ein Übergewicht. Einen Freistoß von Süleyman Kapan hielt Jarno Hesse im Nachfassen, kurz darauf knallte die Direktabnahme von Ilja Sevcuks an den Pfosten. In der 73. Minute kam dann das erlösende Tor. Der Pass von Robin Techie-Menson kam genau in die Schnittstelle der Abwehr. Glodi Zingu war im richtigen Moment gestartet und versenkte das Leder links unten zur Führung.

Nun war es doch eigentlich einfach. Der Underdog musste aufmachen, der Favorit seine Klasse beim Kontern zeigen. Ersteres kam, letzteres nicht. Im Gegenteil. Innerhalb von Sekunden stellten die Nordbrandenburger den Gleichstand her. Zum Glück für Optik nur bei den Aluminiumtreffern. Nach einem Freistoß landete zunächst ein Kopfball an der Lattenunterkante, der Abpraller wurde aus dem Gewühl heraus per Fallrückzieher erneut an die Latte geschossen.

Nach diesem Aufreger zehn Minuten vor dem Ende passierte nichts mehr, beim Schlusspfiff der sicher und gut leitenden Schiedsrichterin Sandra Stolz aus Pritzwalk gab es aber "verkehrte Welt". Während nämlich die Einheit-Kicker unter Applaus eher stolz, denn niedergeschlagen in die Kabine gingen, versammelte Trainer Ingo Kahlisch seine Mannschaft noch auf dem Platz um sich und gab den Spielern einige deutlich Worte mit ins Wochenende.

Auch etwas später war er noch einigermaßen enttäuscht: "Wir haben heute vielen jungen Spielern eine Chance gegeben. Nicht alle haben die Erwartungen erfüllt. Man muss es so deutlich sagen, unser zweiter Anzug hatte heute Probleme."

Auch wenn es nicht berauschend war, im Pokal zählt letztendlich nur das Weiterkommen. Das ist den Rathenowern gelungen, sie stehen durch den Sieg im Achtelfinale, das für den 12. Oktober terminiert ist.

An diesem Dienstagabend (10. September) wird die abgebrochene Partie des 2. Spieltags beim SV Lichtenberg 47 nachgeholt. Am Sonnabend(14. September) steht dann die Partie beim VfB Auerbach an.

Mittlerweile ist es für Nicola Jürgens, der sich im Heimspiel gegenEnergie Cottbus schwer verletzte,leider zur traurige Gewissheit geworden, er muss sich einer Operation unterziehen. Damit fällt der Neuzugang langfristig aus. Die Verantwortlichen des Vereins und seine Teamkollegen wünschen ihm alle Kraft für eine schnelle Genesung.

Optik: Serdcevs - Techie-Menson R., Turan (61. Langner), Bilbija, Matur (55. Wilcke) - Leroy, Sakran - Adewumi, Kim (55. Zingu), Sevcuks - Kapan.